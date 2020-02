Coronavírus pode ter “consequências bastante positivas” para as exportações portuguesas

Numa visita às empresas portuguesas que participam, esta semana, na Fruit Logistica de Berlim, a exposição mais importante no sector das frutas e legumes, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque admitiu que o coronavírus poderá beneficiar as exportações de países que tentam entrar nos mercados asiáticos, como é o caso de Portugal.

