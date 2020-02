Play-offs no Portugal Pro Golf Tour é com Vítor Lopes

Vítor Lopes tornou-se esta terça-feira no segundo português, depois de Tomás Silva, a vencer na época de 2019/2020 do Portugal Pro Golf Tour. O algarvio conquistou o Morgado Classic – o primeiro torneio do Swing 5, que contou com 49 participantes – após bater no play-off o compatriota João Carlota e o inglês Louis Hirst.

Este triunfo foi obtido quando faltam quatro dias para fazer dois anos desde que Vítor Lopes se tornou o primeiro amador a vencer no Portugal Pro Golf Tour, por ocasião do Álamos Classic, no campo irmão do Morgado do Reguengo, curiosamente, também num play-off a três, então, diante dos ingleses George Bloor e Sam Whitehead.

Nesse ano de 2018, menos de duas semanas depois, o algarvio venceria o Campeonato Internacional Amador de Portugal, no Montado, tornando-se nesse período como a grande sensação do Golfe Nacional.

Vítor Lopes finalizou o Morgado Classic com a melhor segunda e última volta, de 67 pancadas, 6 abaixo do Par 73, uma melhoria de seis shots em relação ao primeiro dia, para um total de 140 (-6).

Tendo saído uma hora mais cedo que os líderes e jogado rápido, teve de esperar uma hora e meia pela chegada dos restantes jogadores em campo, para depois saber que tinha empatado com Carlota (70-70) e Hirst (71-69) no cômputo das duas voltas regulamentares.

No primeiro buraco do desempate, jogado no 18, um Par 4, foi o único a acertar o green, e depois bastou-lhe fazer o par para ficar com o troféu e com o prémio de 2.000 euros.

O trio que foi a play-off tinha terminado os 36 buracos regulamentares empatado na frente, com 140 pancadas, 6 abaixo do Par (o Par do campo é 73).

“É sempre bom ganhar e elevar as expectativas para a minha nova época no Alps Tour, que vai começar dia 17 no Egipto”, afirmou o antigo internacional da seleção nacional amadora, que nos próximos dias, antes da partida para África, vai jogar os restantes dois torneios do Swing 5, o Alámos Classic, já a partir de amanhã, e o Morgado Classic II.

O Portugal Pro Golf Tour constitui-se de sete swings de três torneios, e o jogador que mais pontos amealhar em cada um deles recebe um wild card para o Open de [email protected] Óbidos, de 17 a 20 de Setembro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Tomás Silva foi o primeiro classificado no ranking do Swing 3, com duas vitórias, e já tem o seu lugar garantido. Vítor Lopes quer a segunda vaga…

Veja mais em www.golftattoo.com