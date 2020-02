Benfica termina participação na FIBA Europe Cup

O Benfica foi eliminado da FIBA Europe Cup, ao perder nesta quarta-feira na Dinamarca, por 88-75, com o Bakken Bears. Na derradeira jornada do Grupo I, os “encarnados” precisavam de uma vitória para se qualificarem para o play-off da competição.

Foi a segunda metade do segundo período que deitou por terra as aspirações da equipa portuguesa em Aarhus. Depois de um primeiro parcial equilibrado (21-20), o Benfica perdeu a concentração durante uns minutos e viu o Bakken Bears disparar no marcador, chegando ao intervalo a ganhar por confortáveis 54-34.

Depois do período de descanso, os “encarnados” reequilibraram-se mas não foram além de uma ligeira aproximação marcador, impondo-se por 11-19 no terceiro período (Anthony Hilliard e Anthony Ireland foram determinantes para esta pequena recuperação). No derradeiro quarto, o melhor que as “águias” conseguiram foi reduzir a desvantagem para 10 pontos, mas voltaram a ceder nos últimos segundos, já a jogarem no risco total.

Contas feitas, o Benfica termina esta segunda fase no terceiro lugar do Grupo I, com nove pontos, menos um que o Bakken Bears e menos dois do que o Medi Bayreuth, que já tinha assegurado o apuramento para a fase seguinte.