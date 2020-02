A Trienal de Lisboa vai à procura do campo comum da arquitectura

O arquitecto italiano Martino Tattara, que com o seu compatriota Pier Vittorio Aureli fundou o atelier Dogma, com sede em Bruxelas, vai abrir, a 18 de Março, um ciclo de conferências co-organizado pela Trienal de Arquitectura e pela Garagem Sul no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

