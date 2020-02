Morreu o actor Kirk Douglas, uma lenda da era de ouro de Hollywood

O actor Kirk Douglas morreu esta quarta-feira. A lenda de Hollywood tinha 103 anos e uma carreira que atravessou sete décadas do cinema, com mais de 90 filmes e uma série de papéis tão inesquecíveis como o seu carismático queixo. Três vezes nomeado ao Óscar, sem nunca ganhar, levou para casa um prémio honorário em 1996.

A morte foi confirmada pelo filho Michael Douglas à revista People. “É com imensa tristeza que eu e os meus irmãos anunciamos que Kirk Douglas nos deixou hoje aos 103 anos de idade. Para o mundo, ele era uma lenda, um actor da Idade de Ouro do cinema que viveu até aos seus anos dourados, um humanitário cujo compromisso com a justiça e com as causas em que acreditava permitiram estabelecer um padrão a que todos devemos aspirar.”

Ao longo de mais de uma centena de anos, Kirk Douglas participou em mais de 90 filmes, entre os quais Spartacus (1960) e Horizontes de Glória (1957).

Mas não foi herói só no grande ecrã: Douglas desempenhou um papel fundamental na exposição pública da chamada lista negra de Hollywood – actores, escritores e realizadores que foram impedidos de trabalhar por posições políticas próximas do comunismo, nos anos 50 do século passado. E dizia que se orgulhava mais disso do que de qualquer filme que tivesse feito.

Em 2018, com 101 anos, foi homenageado na gala dos Globos de Ouro, cuja apresentação coube a Catherine Zeta-Jones. A actriz, casada com Michael Douglas, lembrou que o sogro foi uma figura-chave para acabar com as listas negras no tempo do Macarthismo. Douglas contratou o guionista Dalton Trumbo para escrever Spartacus, um dos filmes de maior sucesso, e o seu nome apareceu nos créditos finais. Aclamado de pé, o actor, que se apresentou no palco em cadeira de rodas, disse ter um discurso escrito, mas que Catherine tinha dito tudo.

Em 1996, o actor foi forçado a abrandar as suas aparições no cinema após sofrer um AVC, que o deixou com problemas de fala. Para já, ainda não é conhecida a causa da morte.

"Tive a sorte de encontrar a minha alma gémea"

O icónico actor de Hollywood casou-se em segundas núpcias, em 1954, com a belga-americana Anne Buydens, que um dia comparou a vida com o marido a “estar num belo jardim ao pé de um vulcão que pode entrar em erupção a qualquer momento”.

Quando se juntou ao clube dos centenários, Kirk Douglas deu uma invulgar justificação para a sua também invulgar longevidade: “Tive a sorte de encontrar a minha alma gémea há 63 anos, e acredito que o nosso maravilhoso casamento e as nossas discussões nocturnas me ajudaram a sobreviver a tudo”, disse em 2016.

Filho de imigrantes russos de origem judaica, Issur Danielovitch, que o mundo viria a conhecer como Kirk Douglas, viveu uma infância pobre, entre seis irmãos, e já tinha 30 anos quando Hollywood lhe deu uma chance no filme O Estranho Amor de Martha Ivers (1946), de Lewis Milestone, onde interpreta o marido alcoólico e não amado de Barbara Stanwyck, uma personagem que antecipa o extenso cortejo de figuras intensas, iradas, vulneráveis, contraditórias, que interpretará em mais de 90 filmes.

Fazendo de algum modo a transição dos actores clássicos de Hollywood para os papéis mais interiorizados e torturados da geração de Marlon Brando, Montgomery Clift ou James Dean, Kirk Douglas trabalhou com os melhores realizadores do seu tempo — Jacques Tourneur, Michael Curtiz, Billy Wilder, William Wyler, Howard Hawks, Vincente Minelli, Stanley Kubrick, Joseph L. Mankiewicz ou Elia Kazan, para citar apenas alguns — e recebeu a primeira de três nomeações para o Óscar ainda nos anos 40, com o seu papel de boxeur em O Grande Ídolo (1949), de Mark Robson. Dois anos antes contracenara com Robert Mitchum e Jane Greer num dos grandes filmes da época: O Arrependido, de Tourneur.

E entra na década seguinte com uma sucessão de papéis marcantes: o músico de jazz Rick Martin em Duas Mulheres, Dois Destinos (1950), de Michael Curtiz, o repórter frustrado e cínico à procura dum “furo” em O Grande Carnaval (1951), de Billy Wilder, o memorável polícia de História de Um Detective (1951), de William Wyler, o produtor de cinema sem escrúpulos em Cativos do Mal (1951), de Vincente Minelli, que lhe valeu a segunda nomeação para um Óscar, ou o protagonista do western A Céu Aberto, de Howard Hawks.

A terceira nomeação à estatueta dourada viria em 1956 com a A Vida Apaixonada de Van Gogh (1956), também de Minelli, onde dá corpo ao génio torturado do pintor. Teria de esperar mais 40 anos até receber finalmente um Óscar honorário por ter sido sempre “uma força criativa e moral na comunidade do cinema”.

Em 1957, Douglas filma com Stanley Kubrick, que não gozava ainda da notoriedade que adquiriria nos anos 60, Horizontes de Glória, e em 1960 volta a colaborar com o cineasta em Spartacus. O Compromisso (1969), de Elia Kazan, O Réptil (1970), de Joseph L. Mankiewicz, e The Fury (1978), de Brian De Palma, são alguns entre muitos outros filmes interpretados por Kirk Douglas.