Descobrir Elizabeth Taylor

Dava pelo nome de Elizabeth Coles e foi considerada por muitos, incluindo o irascível Kingsley Amis, como uma das melhores escritoras do século XX. No entanto, foi também uma das mais esquecidas e subvalorizadas. Ao casar com o senhor John Taylor, que lhe proporcionou uma vida descansada e sem acontecimentos dignos de nota — uma dificuldade para os biógrafos — passou a chamar-se Elizabeth Taylor, o que a relegou para a sombra da sua famosa homónima. Quando começou a ser publicada e lida no seu país de origem, Inglaterra, surgiu, no firmamento rutilante de Hollywood, uma estrela que captou todas as atenções, deixando a autora britânica numa espécie de limbo em que a fama de um nome se tornou uma maldição. Passou a ser “a outra Taylor” e assim se manteve, ao longo de uma carreira bem preenchida por dezenas de contos e uma boa dúzia de romances.

