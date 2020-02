Aeroporto do Montijo vai comprometer habitat único de mais de 200 mil aves

José Alves, investigador especialista em aves, e Joaquim Teodósio, da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), acompanharam o PÚBLICO numa visita à zona estuarina do Tejo, para nos explicar qual o risco para estes animais de aqui criar de um aeroporto.

"A percepção de que as aves, porque podem voar, podem simplesmente deslocar-se para outros locais não é comprovada pelos dados que temos", explica o investigador José Alves. Segundo Joaquim Teodósio, da SPEA, estamos a falar "de um habitat altamente complexo" e único em Portugal. Por isso, para o especialista, o parecer favorável à construção do aeroporto do Montijo vai "contra as leis nacionais, as directivas internacionais e mesmo contra o próprio bom-senso".