Se desprezarmos a Memória, bastará uma acendalha e o fogo será devastador

Todos os nomes, todos aqueles

nomes queimados

juntamente. Tanta

cinza por abençoar […].

Paul Celan (Roménia, 1920- França, 1970)

Quantos suicídios e outros actos de desespero se produziram,

quantos actos de loucura de que eu próprio fui testemunha!

Tudo isto não podia deixar de me impressionar vivamente […]

Aristides de Sousa Mendes (1885-1954)

Não é possível passar pelo dia 27 de Janeiro, sem lembrar 1945 e a libertação de Auschwitz pelas tropas russas, tal como não é possível esquecer, e de modo muito pessoal, os nomes em epígrafe, a par de Primo Levi, Jan Karski ou Klaus Mann, cujas narrativas demonstram bem a barbárie nazi, consentida porque fingidamente ignorada por “grandes estadistas”, sem “determinação moral”. E, no âmbito desta temática, sublinho o desprezo pela Memória que o próprio sistema educativo português tem fomentado, arrastando como dogma o hipócrita e nocivo discurso dos “interesses dos alunos”, tão caro, aliás, e por azar nosso, ao Conselho Nacional de Educação.

É por este último aspecto que inicio o desenvolvimento do presente artigo, lamentando de novo que, ao longo dos anos, nós, professores, tenhamos descurado a nossa unidade, enquanto classe, a qual teria dificultado, por exemplo, a asfixia de determinadas disciplinas. Com efeito, iluminados “peritos”, no seu “anti-intelectualismo delirante”, sob a protecção dos Ministérios da Educação (ME) que se vão sucedendo, proclamaram, tal Darwin em relação “às raças”, a ideia de que há disciplinas, umas mais importantes do que outras, ficando as “mais fracas” ameaçadas na sua sobrevivência. Assim aconteceu quando elegeram as disciplinas de Português e de Matemática como prioritárias, subalternizando a História, a Geografia e a Filosofia, vítimas de um ME que se tem vocacionado, ao longo dos anos, e independentemente de quem o dirige, na destruição da qualidade do Ensino. Muitos de nós, orgulhosos pela preferência dada, não pensámos na sinistra estratégia que se arquitectava e que um dia chegaria a nossa vez. Lembrar-se-ão dos novos professores, assim destinados pelo ME, para leccionar Português ainda que para isso não tenham competência.

Professora de Português e de Francês, leccionei a última disciplina até ao dia em que retiraram os textos literários do seu ensino, substituindo-os por queijos, bandas desenhadas sem qualidade alguma e canções vulgares de letra chã. Mas o mais grave foi o que aconteceu com a disciplina do 12.º ano de Francês, de Humanidades, aquando da famigerada Reforma de 2003, com a agravante, e vem sendo habitual, de as alterações serem feitas pretensamente em defesa dos alunos. Foi assim que o “Enciclopedismo”, a “Segunda Guerra Mundial” e o “Holocausto” desapareceram do programa de Humanidades, um termo a sublinhar, porque é o pensar que está em causa. Com efeito, esses alunos, que, ao longo dos anos, e na sua maioria, sempre haviam demonstrado um imenso interesse pelas temáticas referidas, foram inesperadamente considerados “demasiado jovens para abordar a violência que representava a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto”. “Cansados estavam eles”, segundo diziam ainda, “da violência da guerra quotidianamente transmitida na televisão”. “O que queriam era vida e não morte”. Eis o que ouvi.

Chocante, não é? Mas aconteceu, apesar das críticas, confesso que desenvolvidas a um ritmo lento, demasiado lento, dando azo à drástica alteração. A perversidade imperou, numa manifesta vitória do anti-espírito contra o espírito, lembrando palavras de Klaus Mann em Contra a Barbárie, onde se encontra, entre outros textos, um inteligente e desesperado alerta para a catástrofe e o extermínio que se anunciavam e que não recebeu infelizmente a devida atenção. Um alerta intemporal, porquanto aplicável a toda a situação que evidencie essa luta, independentemente do grau de consequências trágicas que daí possam advir. Hitler, “um aventureiro sem escrúpulos” e “um homem dotado de uma maldade pouco comum”, citando Klaus, chegou ao poder porque não se quis valorizar o seu discurso de ódio, semelhante ao de todos os populistas (e conhecemo-los em geografias várias, incluindo Portugal). Nunca aconteceria, pensou-se. Foram lentos a pensar e a tragédia aconteceu. Daí a grande importância da Memória e da disciplina que a honra – a História –, hoje em dia desprezada por vontade do poder político e inércia de muitos de nós. Ainda que Fernando Pessoa ponha a tónica na Arte, é de igual sabedoria a frase de Cícero, apontando a História como “mestra da vida”.

Empenhados nessa missão de alertar para a reflexão, no sentido do não-esquecimento da barbárie nazi, revelada na sua inimaginável crueldade, estão Ian Karski (1914-2000), um resistente polaco que aceitou testemunhar o genocídio atroz no gueto de Varsóvia, descrito em O Meu testemunho perante o Mundo, e Primo Levi, um engenheiro químico, italiano, que recordou a Resistência dos judeus, intoleravelmente esquecida, e passou pela experiência, dificilmente narrável, de Auschwitz (Jan. 1944-Jan.1945), descrevendo-a em Se Isto É Um Homem. No poema que precede a narrativa, Levi escreve: “[…] Meditai que isto aconteceu:/ Recomendo-vos estas palavras./ Esculpi-as no vosso coração/ Estando em casa andando pela rua,/ Ao deitar-vos e ao levantar-vos;/ Repeti-as aos vossos filhos.” […]”. Foi a este meditar, sério e feito de leituras várias, que todo o professor pode proporcionar aos seus alunos, sobre a temática, que se pôs fim. Tudo tem de durar pouco tempo, de ser rápido e rápido de um só dia, para cumprimento, no caso, do calendário evocador de certos acontecimentos históricos, o que significa que não se aprende, ou seja, etimologicamente, não se agarra a si próprio. Como o “que não dura nunca pode ser muito intenso”, facilmente se abrirá caminho a narcisistas, muitos deles viciados no culto da insensibilidade e, quantas vezes, da bestialidade cujo contágio pode ser imediato.

Eles, os sem coração, pululam, na política, na comunicação social e nas redes sociais, traindo-se muitas vezes, orgulhosos da sua conduta, e achando, na sua juventude, prolongada artificialmente, que o futuro está solto do passado e do presente. Pobres de espírito, que não no sentido evangélico, recusam a gravidade do que afirmam ou afirmaram, invocando sempre como desculpa a “descontextualização” das suas palavras, como aconteceu, recentemente, com a bizarra designação de “agiota dos judeus” para Aristides de Sousa Mendes. Alguém que foi manifestamente um exemplo de desobediência civil, não olhando às desastrosas consequências daí decorrentes, não só a nível profissional como familiar, e que ainda espera que o Ministério dos Negócios Estrangeiros elogie e considere como legítima a sua DESOBEDIÊNCIA a Salazar. Mas não, eles acreditam-se cristãos e no alto da sua eterna juventude aproveitar-se-ão do Cristianismo, com êxito ou não, sabê-lo-emos mais tarde, para mascarar a ideologia que desejam professar e difundir. São o exemplo dos “jovens” que, e retomo palavras de Klaus Mann, “[optam] pela regressão com o entusiasmo que devia estar reservado para o progresso”, o que, “sob nenhum pretexto, podemos aprovar”.

Primo Levi esperou 11 anos para que o seu livro Se Isto É um Homem (1947), testemunho da terrível experiência de Auschwitz, fosse publicado (1958). As razões apontadas centravam-se na impossibilidade de se acreditar no que descrevia. O mesmo aconteceu com “grandes estadistas”, “povos e governos aliados”, juntos numa “inacção total”, recusando crer no que lhes era descrito por quem vira “com os [seus] próprios olhos” o horror sofrido pelos judeus, nomeadamente através de Karski ou de Szmuel Zygielbojm, este último dirigente da União Geral dos Operários judeus, e que, na carta datada de 12 de Maio de 1943, antes de se suicidar, escrevera: “Com a minha morte, gostaria de lavrar o mais veemente protesto contra a passividade com que o mundo olha e tolera o extermínio total do povo judeu.” Também Levi, que se suicidou em 1987, quis que na sua campa constasse unicamente o número com que fora marcado em Auschwitz – 174 517, numa última denúncia do gesto “ariano”, a que muitos se aliaram, e sobre o qual deveríamos meditar.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A passividade e o olhar tolerante foram, entre outros, os de Churchill ou os de Roosevelt. “Quando a vitória dos Aliados acontecer dentro de um, dois ou três anos, em nada nos ajudará, porque… já não existiremos!”, dissera a Karski, em Agosto de 1942, o líder da União Socialista Judaica (Bund), Léon Feiner (1888-1945), através de quem Karski pôde ver in loco o horror do que se passava no gueto de Varsóvia. Olhar obscenamente passivo foi também o das tropas russas, em Setembro de 1944, ao não intervirem, apesar da sua proximidade (assim eram as directivas políticas), na luta desencadeada, em vão, pelo Exército Clandestino Polaco, para a libertação de Varsóvia.

Primo Levi, na introdução ao livro referido, afirma “poder acontecer que muitos, indivíduos ou povos, julguem […] que todos os estrangeiros são inimigos”, sendo que “esta convicção jaz no fundo dos espíritos como uma infecção latente; […]”. Temos experiência, porque lamentavelmente demasiado repetida, da expressão que nós próprios sublinhámos. Bastará uma acendalha e o fogo será devastador. Por isso urge tanto não tolerar mais o intolerável, meditar sobre o que aconteceu e acreditar igualmente no coração dos homens.

“[…] o poema pode ser uma garrafa lançada ao mar, abandonada à esperança – decerto muitas vezes ténue – de poder um dia ser recolhida numa qualquer praia, talvez na praia do coração.” (Paul Celan).