Terceiro caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus em Portugal

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) confirma que há um novo caso suspeito de infecção pelo coronavírus (2019-nCoV) em Portugal. É o terceiro caso suspeito registado no país – os outros dois não se confirmaram.

Em conferência de imprensa realizada esta terça-feira à noite, o secretário de Estado adiantou que esta terça-feira as autoridades de saúde validaram dois casos suspeitos de infecção. Mas afirmou que Portugal não tem casos de infecção confirmados.

O doente foi encaminhado para o Hospital Curry Cabral, unidade de referência para estas situações, onde será realizada a colheita de amostras biológicas para análise pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), para confirmar se há ou não infecção.

A DGS avança, em comunicado, que actualizará a informação “logo que seja conhecido o resultado destas análises”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo o último balanço, existem mais de 20 mil infectados só na China e, em termos globais, foram detectados 151 casos em 23 países e regiões — entre eles a Bélgica, o último país a registar um caso positivo de coronavírus.

O número de mortos causados pelo novo coronavírus também não pára de crescer, tendo-se registado 64 mortes na província de Hubei, num só dia. Hong Kong registou também a primeira morte por coronavírus. A vítima era um homem de 39 anos que já tinha problemas de saúde e que, de acordo com as autoridades do território, fez uma viagem de comboio a Wuhan, centro do surto de 2019-nCoV, de 21 a 23 de Janeiro. Contando com essa morte e com a de um cidadão das Filipinas no domingo, o número global de mortes ascende a 427.

O vírus já matou mais na China do que a epidemia de SARS (síndrome respiratória aguda grave). No entanto, a taxa de mortalidade é menor: no caso do novo coronavírus é de 2,1%, de acordo com a Comissão Nacional de Saúde chinesa. Em Hubei, epicentro do surto, a taxa é ligeiramente mais alta: 3,1%. Foi nesta província que se registaram cerca de 97% de todas as mortes.