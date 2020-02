Portugal só reciclou 12% de plástico em 2018

A Zero fez as contas e chegou a um resultado que leva a associação ambientalista a caracterizar a reciclagem de plástico em Portugal como um “enorme falhanço”. Os números que a associação analisou indicam que apenas 12% dos resíduos urbanos de plástico são, efectivamente, reciclados. Um “quadro negro” que pode começar a mudar esta terça-feira, com o arranque do Pacto Português para os Plásticos, que a Zero também integra.

