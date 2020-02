Departamento do MP de defesa dos consumidores funciona com falta de meios

Foi anunciado em Agosto de 2018 e a sua criação foi determinada a 27 de Agosto de 2019, pela lei que aprovou o novo Estatuto do Ministério Público, mas o Departamento Central do Contencioso do Estado e Interesses Colectivos e Difusos (DCCEICD) apenas ganhou forma efectiva no início de Janeiro do corrente ano e com claras limitações. Só tem quatro procuradores.

Continuar a ler