Coronavírus: Portugal já não tem máscaras para vender a Macau

O chefe do Governo de Macau disse esta terça-feira que Portugal já não tem mais máscaras para vender ao território, mas garantiu que Macau tem máscaras suficientes para enfrentar o surto do novo coronavírus.

“Macau tem dinheiro”, mas tem sido difícil arranjar máscaras no mercado, admitiu Ho Iat Seng, em conferência de imprensa, durante a qual anunciou todos os casinos do território vão fechar durante duas semanas.

Por entre vários apelos aos residentes para que permaneçam em casa, o líder do Governo de Macau indicou que o território adquiriu máscaras em países como Estados Unidos e Portugal, mas, por causa do surto do coronavírus e da grande quantidade deste equipamento médico utilizada na China, está a encontrar “dificuldade em arranjar mais máscaras no mercado externo”.

“Neste momento, Portugal já não tem mais máscaras”, afirmou o responsável do território, que conta dez casos confirmados de infecção pelo coronavírus.

As autoridades informaram que mais de 2,9 milhões de máscaras foram vendidas, desde o anúncio do primeiro caso de infecção em Macau, há duas semanas.

O Governo de Macau adquiriu ao todo 20 milhões de máscaras, que estão a chegar em vários carregamentos, e a ser distribuídas por farmácias convencionadas, associações e outros espaços definidos pelas autoridades. Cada residente, mediante apresentação da identificação, recebe dez máscaras para igual número de dias.

“Se forem necessárias mais máscaras, o Estado [chinês] vai ajudar”, assegurou o líder do executivo de Macau.

Quantos aos desinfectantes, também esgotados em Macau, Ho Iat Seng disse que não vai utilizar o mesmo método de racionamento para a população. “Não vamos garantir esse tipo” de produto para a população, afirmou.

“Importante é nos hospitais e lares (...), esses têm de ser garantidos”, frisou, acrescentando que foram adquiridas quatro toneladas de produtos desinfectantes. “A prioridade é para os trabalhadores médicos (...), não queremos que médicos e enfermeiros sejam infectados”, reforçou.

Na mesma ocasião, Ho Iat Seng admitiu que o território está a ponderar encerrar as fronteiras com a China, mas para já apenas está decidido o encerramento temporário dos casinos, devido ao novo coronavírus. O primeiro passo é suspender as actividades dos casinos, “depois vamos analisar” a situação e tomar as medidas adequadas e necessárias.

O responsável assumiu que a suspensão dos casinos foi uma “decisão difícil” e que “vai causar muitos danos económicos, mas Macau consegue assumir esse risco”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta terça-feira de manhã, a China tinha elevado para 426 mortos e mais de 20.400 infectados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detectado em Dezembro passado em Wuhan, capital da província de Hubei (no centro do país), colocada sob quarentena.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais casos de infecção confirmados em 24 outros países.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adopção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.