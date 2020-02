Joacine Katar Moreira deixou o Livre

A deputada Joacine Katar Moreira apresentou esta terça-feira uma carta de desvinculação ao partido Livre. Joacine deixou, oficialmente, de pertencer ao partido, confirmou o PÚBLICO. A carta de desvinculação já foi recebida pela direcção do partido, conforme apurou a agência Lusa.

“Entreguei esta madrugada a minha carta de desvinculação ao Livre e a sensação, por enquanto, não é de liberdade nenhuma”, escreveu a deputada numa publicação no Facebook. “Mas de repente, fez-se algum silêncio e isso é uma espécie de ouro neste momento.”

Desde segunda-feira que Joacine Katar Moreira exerce o seu mandato como deputada não inscrita. Já não representa o Livre, partido que lhe retirou a confiança política na sexta-feira, depois de uma reunião de mais de sete horas.

A deputada esteve reunida com o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, durante cerca de dez minutos, antes da sessão plenária, e comunicou-lhe a decisão de passar ao estatuto de deputada não inscrita. Antes, uma delegação do partido Livre esteve também reunida com Ferro Rodrigues. No final da reunião, um dos porta-vozes da direcção Pedro Mendonça desejou “felicidades” a Joacine e frisou que o partido vai continuar activo politicamente.

Além do local onde se senta, Joacine Katar Moreira verá também mudadas as regras e financiamento para o seu gabinete de apoio.