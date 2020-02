Eutanásia: Iniciativa Liberal apresenta projecto para “colmatar várias falhas” das outras propostas

A Iniciativa Liberal apresentou um projecto de lei que “regula a antecipação do fim de vida, de forma digna, plenamente consciente e medicamente assistida”, considerando-a a proposta “mais ponderada e responsável” e que colmata “várias falhas” das propostas dos restantes partidos.

O projecto de lei sobre a despenalização da morte medicamente assistida deu entrada na segunda-feira no Parlamento e poderá assim ser discutido juntamente com as restantes propostas de BE, PS, PAN e PEV, cujo debate foi agendado pela conferência de líderes para 20 de Fevereiro.

Numa nota enviada à agência Lusa, a Iniciativa Liberal, representada no Parlamento pelo deputado único João Cotrim Figueiredo, defendeu que o projecto “é mais prudente e restritivo do que os dos partidos da esquerda”.

“A Iniciativa Liberal não podia deixar de participar no debate que se inicia no dia 20 de Fevereiro na Assembleia da República, apresentando uma proposta mais ponderada e responsável para colmatar várias falhas das propostas apresentadas pelos restantes partidos (PS, PAN, BE e PEV), conferindo ao processo um carácter mais solene e formal”, explica.

Na perspectiva dos liberais, “deve ser facultada às pessoas maiores sem perturbações psíquicas, que padeçam de lesão definitiva ou doença incurável e fatal, e se encontrem em sofrimento duradouro, a possibilidade de anteciparem o fim da própria vida, nos seus próprios termos”.

“Tal não pode significar a substituição da rede de cuidados paliativos por este procedimento. Estes devem continuar a ser assegurados a todos os cidadãos, incluindo, e especialmente, aqueles que, reunindo as condições jurídicas para pedir a antecipação da morte, escolham não o fazer”, refere o projecto de lei.

Para o partido liberal, “os processos de morte assistida devem ser solenes e formais, tendo em conta a sua importância”, devendo os requerentes “estar informados do procedimento e das suas consequências”.

Presidente não se pronuncia

O Presidente da República afirmou nesta terça-feira que não se pronunciará sobre qualquer iniciativa em debate no Parlamento para despenalizar a morte medicamente assistida “até ao último segundo” em que tenha eventualmente de decidir sobre esta matéria.

Questionado sobre se já tem opinião formada sobre a eutanásia, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: “Na altura se verá. Tenho de olhar para a realidade. Quer dizer, não é possível ter propriamente uma predeterminação sem saber se há decisão do Parlamento e qual é a decisão.”

O chefe do Estado, que falava aos jornalistas na varanda do Palácio de Belém, em Lisboa, assinalou que durante o processo de debate parlamentar, “neste tipo de matérias, o Conselho Nacional de Ética [para as Ciências da Vida] dá os seus pareceres, as ordens pronunciam-se, as várias entidades ou já se pronunciaram ou vão pronunciar-se”.

“E o Presidente não se pronuncia até ao último segundo, e no último segundo, naturalmente, decide o que tem de decidir”, acrescentou.