Relação Londres–Bruxelas

Agora que a Inglaterra se apartou da UE, como se desenvolverão as relações entre Londres e Bruxelas? Convenhamos que a Grã-Bretanha não seria um membro menor, não é um pequeno país. Os seus 60 milhões de habitantes representam 13% da população da CEE; a sua economia representa 15% do seu PIB e as suas Forças Armadas representam 22% das tropas deslocadas no exterior em diversas acções. Lembremo-nos que o Exército britânico é o mais bem apetrechado da UE. Ora, segundo uma recente sondagem da Fundação Bertelsmann, somente um em cada quatro europeus receia que a sua saída afecte negativamente o conjunto da UE, enquanto que quatro em cada dez predizem que o Reino Unido ficará numa situação mais vulnerável e melindrosa após a sua saída. Será que a Inglaterra dificultou o desenvolvimento e o aprofundamento do projecto europeu e a sua saída garantirá o seu êxito? O que vai perder (ou ganhar) a liderança franco-alemã sem a presença da Inglaterra?

António Cândido Miguéis, Vila Real

A DGS esteve muito mal

Quando um empresário de Felgueiras comunica um problema com um trabalhador que poderia estar infectado com o coronavírus numa empresa que tem 90 trabalhadores e não recebe nenhuma chamada da DGS sobre a forma como deveria agir, algo está mal, muito mal mesmo, e não está de acordo com as últimas declarações da directora da Direcção-Geral de Saúde. Este caso que felizmente deu negativo veio demonstrar que, por vezes, os procedimentos não estão tão afinados quanto os responsáveis dizem. Aconteceu e acabou bem mas é preciso muito mais planeamento do que nos querem fazer querer que existe e que, como vimos logo no primeiro acontecimento, não existia de facto.

Manuel Morato Gomes , Senhora da Hora