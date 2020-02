Pete Buttigieg lidera no Iowa com 62% dos votos contados

Os responsáveis do Partido Democrata no estado do Iowa divulgaram, na noite desta terça-feira, 62% dos resultados na votação realizada na segunda-feira, a primeira na longa corrida para a escolha do candidato oficial do partido à Casa Branca. Troy Price, o líder democrata no Iowa, não se comprometeu com uma data para o anúncio dos restantes resultados.

O primeiro anúncio oficial revelou uma grande surpresa, com Pete Buttigieg à frente do favorito Bernie Sanders. Mas ainda falta saber o resultado em 38% das secções, pelo que a posição dos dois candidatos pode mudar.

Com apenas 62% dos votos divulgados:

Pete Buttigieg - 26,9%

Bernie Sanders - 25,1%

Elizabeth Warren - 18,3%

Joe Biden - 15,6%

Amy Klobuchar - 12,6%

Andrew Yang - 1,1%

Tom Steyer - 0,3%