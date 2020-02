Contagem de votos caótica no Iowa adia divulgação dos resultados das primárias democratas

A primeira etapa do processo de escolha do candidato presidencial do Partido Democrata começou de forma caótica. O processo de contagem dos votos durante o caucus do Iowa ficou marcado por problemas técnicos que adiaram a divulgação dos resultados para esta terça-feira.

A fonte da confusão parece ter sido a aplicação electrónica criada para que cada local de voto comunicasse os resultados para o quartel-general do partido. A porta-voz do Partido Democrata no Iowa, Mandy McClure, negou que a aplicação tenha deixado de funcionar ou que se tenha tratado de um caso de pirataria informática. “É simplesmente uma questão de comunicação [dos resultados]”, afirmou McClure.

Declarações de vários dirigentes locais democratas presentes nos locais de voto sugerem, no entanto, que a aplicação terá sido o problema. “Estamos a usar papel em muitos casos. Todo o sistema deixou de funcionar”, disse um democrata, citado pelo Politico. Uma fonte do partido dizia esta manhã ao Washington Post que os resultados estão a ser confirmados manualmente e que se espera que o vencedor seja anunciado esta terça-feira.

No Iowa – que desde 1976 é o estado que dá o pontapé de saída das primárias democratas e republicanas – o sistema de escolha é o caucus, um processo onde não há boletins, mas onde os eleitores se deslocam aos 1600 locais de voto e se juntam ao grupo de apoio ao candidato que preferem. Candidatos com menos de 15% do apoio em cada local são excluídos e os eleitores que os apoiaram podem reforçar o voto noutro dos candidatos em jogo.

Não é a primeira vez que o caucus no Iowa apresenta problemas na apuração dos votos. Em 2012, no início das primárias republicanas, o candidato Mitt Romney foi apresentado como o vencedor por oito votos, mas, duas semanas depois, uma recontagem mostrou que Rick Santorum tinha sido o mais votado.

Sanders confiante

Apesar de representar menos de 1% do número total de delegados em jogo para a nomeação democrata, por ser o primeiro teste eleitoral, o Iowa é considerado prioritário para todas as campanhas – os últimos quatro candidatos democratas às presidenciais venceram no Iowa.

Algumas das candidaturas não esperaram pela divulgação dos resultados e ensaiaram discursos de vitória. Foi o caso do senador Bernie Sanders, um dos favoritos à nomeação, que revelou números recolhidos pela própria campanha em quase metade dos locais de voto que o mostravam à frente, seguido do mayor Pete Buttigieg, a senadora Elizabeth Warren, e o ex-vice-Presidente Joe Biden.

“Quando esses resultados forem anunciados tenho uma boa sensação de que iremos ter uma muito, muito boa prestação aqui no Iowa”, afirmou Sanders aos seus apoiantes na segunda-feira à noite.

Buttigieg também se mostrou optimista e começou já a pensar nas primárias da próxima terça-feira no New Hampshire. “De acordo com todas as indicações, iremos para New Hampshire vitoriosos”, declarou o mayor de South Bend, no Indiana.

A senadora Amy Klobuchar disse também estar confiante de se ter saído “incrivelmente bem” no caucus do Iowa, apesar de não haver resultados.

Os advogados de Biden manifestaram preocupação pelos “erros consideráveis” e “falhanços agudos” no sistema de comunicação dos resultados numa carta dirigida ao Partido Democrata do Iowa. No discurso que fez aos apoiantes, Biden absteve-se de fazer projecções dos resultados.

A confusão no apuramento dos resultados no Iowa volta a trazer o fantasma das eleições de 2016, quando os servidores do Partido Democrata foram pirateados. A campanha do Presidente Donald Trump aproveitou o episódio para atacar os seus adversários. O director da campanha, Brad Parscale, disse que o caucus no Iowa foi “o acidente de comboio mais desastrado da história”.

O filho mais velho do Presidente, Donald Trump Jr., afirmou que o caos no processo de contagem dos votos é um “arranjinho”, agitando um fantasma que o próprio Trump frequentemente alude – acusando o establishment do Partido Democrata de prejudicar candidatos mais radicais como Sanders.

O Partido Republicano também organizou primárias no Iowa, que foram vencidas tranquilamente por Trump.