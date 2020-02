China admite “lacunas” na resposta ao novo coronavírus. Número global de mortes aumenta para 427

Depois de ter sido o alvo da crítica internacional, Pequim admitiu, nesta terça-feira, ter necessidade de “melhorar o sistema nacional de gestão de emergências” ao não ter sabido lidar da melhor forma com o início do surto do novo coronavírus (conhecido como 2019-nCoV). O número de mortos subiu para 425, de acordo com o último balanço divulgado pelas autoridades de saúde chinesas esta terça-feira.

Após uma reunião do Comité Permanente do Politburo, o órgão mais poderoso da política chinesa, presidido por Xi Jinping, Pequim admitiu que eram necessárias melhorias depois das “lacunas e dificuldades expostas na resposta à epidemia”, cita a agência noticiosa estatal Xinhua. “Precisamos de melhorar o nosso sistema de gestão de emergência e melhorar as nossas capacidades de levar a cabo tarefas urgentes e perigosas.”

“É preciso aumentar a supervisão em mercados, e banir e punir os mercados de vida selvagem”, acrescenta a mesma notícia, citada pela BBC.

Já na segunda-feira, o Governo chinês tinha admitido algumas carências provocadas pelo novo surto de coronavírus: falta equipamento médico, máscaras cirúrgicas, fatos e óculos de protecção. Apesar de as fábricas chinesas serem capazes de produzir 20 milhões de máscaras de protecção por dia, estão apenas a operar a 60%-70% da sua capacidade devido às férias do Ano Novo chinês — e não estão a conseguir dar vazão à procura, especialmente depois de várias províncias terem decretado, nas últimas semanas, o uso obrigatório de máscaras.

Número de mortos e infectados sobe, mas taxa de mortalidade é inferior a SARS

O número de mortos voltou a aumentar nesta terça-feira. Das 425 mortes registadas desde o fim de Dezembro na China, 414 aconteceram na província de Hubei, onde nesta terça-feira se registou um recorde de mortes num só dia: 64 mortes registadas.

Hong Kong registou a primeira morte por coronavírus. A vítima era um homem de 39 anos que já tinha problemas de saúde anteriores. De acordo com as autoridades do território, o homem viajou para Wuhan, centro do surto de 2019-nCoV, de comboio no dia 21 de Janeiro e voltou para Hong Kong em 23 de Janeiro. A emissora pública de Hong Kong RTHK indicou que, na semana passada, o homem teve dores musculares na semana passada e febre. Mais tarde, “foi transferido para uma ala de isolamento após a confirmação do coronavírus”. Contando com essa morte e com a de um cidadão das Filipinas no domingo, o número global de mortes ascende a 427.

O número de infectados também aumentou. De acordo com o South China Morning Post (SCMP), são mais de 20 mil infectados só na China. Em termos globais foram detectados 151 casos em 23 países e regiões — entre eles a Bélgica, o último país a registar um caso positivo de coronavírus. Trata-se de uma mulher, assintomática, que fez parte do grupo de nove belgas que foram repatriados, precisa o Le Soir. A Organização Mundial de Saúde declarou emergência global de saúde, no passado dia 30.

O vírus já matou mais na China do que a epidemia de SARS (síndrome respiratória aguda grave). Por comparação, entre 2002 e 2003, durante a epidemia de SARS (síndrome respiratória aguda grave), morreram 349 pessoas na China. No entanto, a taxa de mortalidade do novo coronavírus é menor do que a de SARS, uma vez que uma parte das pessoas infectadas pode recuperar, tal como acontece com uma constipação comum, escreve a BBC. De acordo com os dados da Universidade de John Hopkins, nos EUA — que tem estado a actualizar os números relativos a este vírus —, já 684 pessoas recuperaram depois de terem sido diagnosticadas com o novo coronavírus. ​A Comissão Nacional de Saúde Chinesa afirma que é possível recuperar de sintomas menos graves em apenas uma semana.

Os registos mostram que a doente mais nova tem apenas um mês de vida e está em condição estável. Há outras crianças infectadas com o novo coronavírus, a maioria em situação estável, escreve o SCMP. Apesar disso, os responsáveis de saúde aconselharam mulheres grávidas e crianças a uma adoptarem medidas de protecção mais intensas.

Como é que a comunidade internacional está a reagir ao vírus?

Vários países estão a fechar fronteiras ou a proibir a chegada de viajantes que tenham estado na China. É o caso de Taiwan, que vai começar a proibir a chegada de estrangeiros que tenham estado no território chinês nos últimos 14 dias a partir desta sexta-feira. Esta proibição não se aplica a cidadãos que vivam em Hong Kong ou Macau, disse o ministro dos negócios estrangeiros de Taiwan, nesta terça-feira, citado pelo South China Morning Post.

Hong Kong declarou o encerramento das fronteiras na última segunda-feira e Macau pode seguir-lhe os passos. O chefe do Executivo de Macau admitiu que o território está a ponderar encerrar as fronteiras com a China, mas para já apenas está decidida o encerramento temporário dos casinos, durante duas semanas, na sequência de mais dois casos confirmados do novo coronavírus, um deles uma funcionária de um casino. Macau regista agora dez casos confirmados.

Ho Iat Seng referiu ainda que a encerramento das fronteiras é uma decisão difícil porque tem de avaliar o impacto no fornecimento de alimentos ao território e na rotina diária de muitos residentes de Macau e de muitos trabalhadores do território que vivem na China. O responsável apelou ainda à população para que não saia de casa e “reduza ao máximo as actividades comerciais”, escreve a agência Lusa.

Os ministros da saúde dos países do G7 (composto pelos EUA, Alemanha, Japão, Reino Unido, Canadá, França e Itália) tiveram uma reunião por telefone na segunda-feira e decidiram que vão coordenar, em conjunto, as regulações a serem aplicadas aos viajantes, investigação e cooperação com a Organização Mundial de Saúde (OMS). Os EUA já tinham fechado as suas fronteiras e ordenado ao corpo diplomático que saísse do país. Pequim acusou Washington de promover e fomentar o pânico ao tomar essa decisão, que vai contra as recomendações da OMS.

Várias nações, como Portugal, retiraram os nacionais das áreas afectadas na China, colocando-os de quarentena à chegada. As autoridades da Malásia e da Tailândia retiraram hoje dezenas de cidadãos da cidade chinesa de Wuhan, centro do surto do novo coronavírus, actualmente sob quarentena.

O que se sabe sobre o vírus?

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O vírus, apelidado pela OMS como 2019-nCoV, é uma forma de coronavírus que ainda não tinha sido observada em humanos. Os sintomas mais comuns incluem febre, tosse e dificuldades respiratórias. Em casos mais graves a infecção pode causar pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, falha renal ou até a morte, de acordo com a OMS.

De acordo com um estudo publicado na revista cientifica The Lancet, que analisa pelo menos 99 casos do novo coronavírus tratados no hospital de Jinyintan, em Wuhan, entre 1 e 20 de Janeiro, pelo menos 46 pessoas tinham estado no mercado de peixe de Wuhan. A média da idade dos infectados é 55,5 anos e a maioria deles eram do sexo masculino. Os sintomas mais comuns são a febre e a tosse. Pelo menos 11 dos infectados nesse hospital morreram devido à falência de órgãos. Os investigadores concluíram que a infecção afecta mais “homens mais velhos” com outros problemas médicos anteriores.