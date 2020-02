Fechar a Baixa de Lisboa aos carros? Até que enfim!

Há medidas ambientais que não fazem nada por mim, como, por exemplo, aguardar várias horas no cais por Greta Thunberg enquanto o seu barquinho luta contra os ventos para atracar na barra do Tejo, porque pareceria mal ligar o motor. Ou decidir que os ministros só andam de carros eléctricos dentro de Lisboa, mas que para fora continuam a levar os carros a gasóleo, uma medida cuja consequência lógica é mais do que óbvia: ter dois carros ao serviço, em vez de apenas um.

