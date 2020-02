No bairro dos jornais, as memórias têm cheiro a papel

Que memórias ainda encontramos da Lisboa de há 40, 50, 60 anos? Como era a vida da altura? Como eram os bairros, os transportes, as feiras, as festas?

No sexto episódio do podcast Memórias de Lisboa, ouvimos mais histórias sobre o Bairro Alto, o bairro dos jornais. Ana, Carlos, Manuel, Paulo e Zulmira, dos centros sociais de São Boaventura e do Bairro da Flamenga, descrevem as peripécias dos ardinas, carregados de jornais impressos no Bairro Alto, e desfiam memórias do convívio com os jornalistas.

Acompanhe os episódios da série através do nosso mapa interactivo. Subscreva Memórias de Lisboa no iTunes, SoundCloud, Spotify, Google Podcasts ou outras aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts

Uma série com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.