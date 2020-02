No Yeatman há uma massagem com grainha de uva para provar

Com o rio Douro como cenário de fundo e a zona ribeirinha do Porto na outra margem, estamos no Spa Vinothérapie Caudalie do The Yeatman Hotel, um cinco estrelas, em Vila Nova de Gaia, que tem a particularidade de utilizar ingredientes da uva e do vinho nos tratamentos no spa. A proposta é experimentar a massagem Divine, um dos tratamentos mais procurados, que combina esfoliação com massagem corporal com óleo de hibisco, argão e grainha de uva.

“Este spa foi um dos primeiros em Portugal com este tipo de tratamentos com produtos que derivam da vinha, do vinho, das uvas”, declara Sónia Paiva, responsável pelo espaço de bem-estar, enquanto nos faz uma visita guiada aos dois pisos, com dez salas de terapia, cada uma tem o nome de uma casta. Em 2013, foi vencedor do prémio Melhor Hotel-Spa da Europa. O espaço ocupa dois mil metros quadrados do oitavo piso do hotel, convidando ainda a um banho na piscina interior, com vista de rio.

The Yeatman Hotel Morada: Rua do Choupelo, Vila Nova de Gaia

Telefone: 220 133 118

Email: [email protected]

Website

Horário: Segunda a quarta-feira: 10h às 20h; quinta a domingo: 10h às 21h

Descemos ao andar inferior para um banho romano ou turco e para relaxarmos um pouco nas pedras quentes. Regressamos ao piso superior para a massagem Divine, o tratamento de assinatura (150 euros), ao som de música calma. Os próximos 80 minutos começam com a aplicação no corpo de um exfoliante, feito de açúcar biológico aquecido, para hidratação e bem-estar, seguido de um banho para limpeza do produto e remoção das peles mortas. “A esfoliação tem o benefício de [o cliente] ficar com uma pele de seda, nutrida e bem hidratada”, explica Sónia Paiva, momentos antes do tratamento, durante a visita ao spa.

Regressamos à marquesa para a massagem feita com movimentos profundos com óleo de hibisco, argão e grainha de uva. “Todos os nossos produtos têm ingredientes da uva e do vinho que são óptimos para a pele”, resume a responsável pelo spa. Neste tratamento, a utilização do hibisco tem a particularidade de “estimular o corpo e a circulação sanguínea”, descreve.

Além de relaxante, a massagem também vai actuar nas contracturas que possamos ter devido à postura corporal no trabalho ou ao stress do quotidiano. Terminado o tratamento, somos encaminhamos para a sala de relaxamento onde temos chá e uvas à disposição e ali ficamos, a observar o rio, as pontes e a zona ribeirinha.

Este é um dos tratamentos mais procurados, além da massagem de casal (banho barril e massagem Divine, 75 minutos, 300 euros/casal) e do banho de barril (25 minutos, 70 euros), revela Sónia Paiva. O banho do barril é feito com extractos de vinho do Porto ou de uva e o cliente pode escolher se quer que esta imersão seja relaxante ou drenante. A banheira, onde se faz o tratamento, também contém “óleo essencial de alperce que é mais energizante”, continua a responsável. É ainda feito numa sala especial, com vista para a cidade do Porto.

O PÚBLICO fez o tratamento a convite do The Yeatman Hotel​