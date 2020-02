As Três da Manhã da Renascença: “Um ano não é nada”

O sol ainda não nasceu quando entramos pelos portões da Quinta do Bom Pastor, em Lisboa. São aqui os estúdios da Rádio Renascença (RR). Dentro de 15 minutos, arranca o programa da manhã. Ana Galvão entra ao mesmo tempo que nós. É uma d’As Três da Manhã: o programa da Rádio Renascença, que a 4 de Fevereiro de 2019, juntou Carla Rocha, Joana Marques e Ana Galvão, das 7h às 10h, de segunda a sexta-feira.

Pode dizer-se que a fórmula foi um sucesso. É que desde que As Três da Manhã está no ar, há precisamente um ano, a audiência geral da Rádio Renascença subiu cerca de 300 mil ouvintes (dados do Estudo Bareme da Marktest de Dezembro de 2019). Diariamente, um milhão e 300 mil ouvem a RR.

A luz dos microfones fica vermelha: estamos em directo. Carla Rocha está sentada no lugar do piloto. É ela que conduz diariamente a emissão como pivot, ou seja, avisa do horário e mantém toda a gente na linha. “A Carla é muito responsável”, garante Ana Galvão. Durante as três horas em directo, há espaço para tudo, sem descurar os noticiários de 30 em 30 minutos (ou não fosse a Renascença uma rádio de informação).

Às 7h17 é o momento de Ana Galvão — que trocou as tardes pelas manhãs na rádio católica — falar sobre as coisas que os pais têm de levar para a escola, a pedido das professoras. Termina agradecendo à professora do filho Pedro por a ter ajudado a desenvolver propriedades de Dora, A Exploradora. São 7h40, quando Joana Marques entra no estúdio. A humorista chega sempre mais tarde. Às 8h18 é o seu momento de glória: o Extremamente Desagradável, a rubrica de humor diária. Hoje, fala-se sobre uma vigília ao hacker Rui Pinto.

Segue-se mais um momento de publicidade, em que aproveitamos para perguntar qual o produto mais estranho que já publicitaram. Joana Marques, 33 anos, responde prontamente: “Foi um creme para a menopausa”. No estúdio, todos se riem. 253 emissões depois d’As Três da Manhã, não parece faltar a boa disposição a toda a equipa. As manhãs da Renascença somam 237 mil ouvintes diários, segundo o estudo Bareme Rádio da Marktest. Os vencedores das manhãs continuam a ser a Rádio Comercial e a RFM. Em termos de rádio de informação, a Renascença é a mais ouvida.

Em conversa com o PÚBLICO, As Três da Manhã querem durante o próximo ano cimentar o seu posicionamento na grelha matinal. É que Ana Galvão, Carla Rocha e Joana Marques acham que “um ano não é nada” e estão prontas para muitos mais.

Esta terça-feira, 4 de Fevereiro, faz um ano que As Três da Manhã estão no ar. Sentem que passou rápido?

Joana Marques (JM): A mim parecem-me dez anos (risos).

Ana Galvão (AG): É uma coisa muito estranha. Parecem-me dez... Parece que trabalho com elas há séculos porque foi muito intenso. Por outro lado, passou muito rápido. É incrível estar já há um ano a acordar às 5h e tal da manhã.

Foto As Três da Manhã são ouvidas diariamente por 237 mil ouvintes. Rui Gaudêncio

A Ana estava na tarde. Foi difícil começar a acordar tão cedo?

AG: No início não. Eu acho que é pior para a Carla que acorda mais cedo [porque faz o papel de pivot]. Quando se vem da tarde temos um vigor, acreditamos que não vai ser assim tão complicado.

Carla Rocha (CR): Obrigada! Estás a dizer que eu não tenho vigor... (risos)

AG: Não é isso... Já tens o cansaço de há muito.

CR: Que lata... Qual cansaço? Estás a responder por mim! (risos)

AG: Quando não acordas cedo, durante muito tempo acordas tarde, como não sabes o que é, inconscientemente, pensas que é sem problema. Tens aquela coisa de que há imenso tempo que acordas às 11h ou à hora que for. Depois dás-te conta que não, que é duro acordar às 5h.

O que muda na vida quando se começa a acordar às 5h da manhã?

CR: Não se tem vida social. Os amigos deixam de ligar a convidar. Deixas de ver filmes no cinema. Deitas-te mais cedo do que os teus filhos.

JM: Isso é a Carla.

AG: A Carla é a responsável. Eu deixei de dormir. Não deixei de fazer nada do que fazia e acordo às 5h. Durmo muito menos. Vou ao cinema, faço vida social, vou a jantares...

JM: Ela está num extremo e a Carla no outro. Eu estou no meio.

AG: Eu ontem deitei-me à 1h da manhã.

CR: Deus me livre. Deitei-me às 21h30.

JM: Há dias em que ela chega e diz: “dormi pouco ontem, deitei-me às 21h45”. Eu às 21h30 ainda tenho tudo para fazer.

CR: Eu tenho de ter sanidade mental e tenho de conseguir pensar. Eu conheço-me. Elas são de outro planeta, mas eu sou humana. Não consigo vir para cá fazer um programa e dizer coisas sensatas (minimamente) sem dormir aquelas sete horas.

JM: Como nós nunca vimos para dizer coisas sensatas, podemos vir sem dormir.

Então passado um ano ainda não se conseguiram disciplinar para deitar cedo?

JM: Na verdade, já fazia este horário há mais anos e nunca me habituei. Nunca é um horário que o teu corpo pense: “Sim senhora, faz todo o sentido estar a sair de casa de noite.”

CR: Quando o despertador toca, nunca pensas hurra!

AG: No Inverno é muito deprimente.

JM: No Verão é melhor, sim.

AG: No Verão tem um senão. O peso de teres de ir para a cama a horas incríveis, horas a que as pessoas ainda estão na praia.

CR: Às vezes, ainda nem é de noite. Eu lembro-me no Verão de fechar a janela para não entrar luz...

JM: Por outro lado, se eu pensasse fazer um programa no fim do dia, ia-me custar muito mais. Eu mesmo assim acho que sou uma pessoa matinal.

Porque depois ainda vos resta o dia todo.

JM: Temos o dia pela frente. É um bocado como aquelas pessoas que vão ao ginásio logo de manhã, está feita a sua missão.

AG: Mesmo assim, isto é um programa que vive muito daquilo que fazemos no resto do dia. Exige preparação e exige termos coisas para dizer. Quem trabalha nisto, está sempre a trabalhar, do ponto de vista que está sempre aberto a captar qualquer coisa que possas contar no dia seguinte. Na verdade, é um trabalho que fisicamente acaba, mas nunca acaba.

Foto Bastidores do programa das manhãs da Rádio Renascença. Rui Gaudêncio

A RR é uma rádio de informação. É exigente estarem sempre actualizadas?

AG: Para mim foi.

CR: Acaba por acontecer mesmo sem grande esforço da nossa parte. Estamos aqui todos os dias a ouvir notícias seis vezes por cada três, há um noticiário a cada meia hora. Mesmo que não quisesses estar informada, era impossível.

AG: A mim custou-me. Eu vim da Antena 3, como a Joana, e é uma rádio de música, tem pouco de informação. Quando vim para as tardes, houve uma altura em que a tertúlia da Bola Branca tinha que ser eu a moderar e era uma loucura. Eu tinha mesmo de estudar. E tinha de ver os resumos de todos os jogos. Eu gosto muito de notícias e de informação, mas de facto os jornalistas são enciclopédias vivas, que lembram-se dados e coisas. De repente, tens de acompanhar e isso exige um esforço.

A Carla sentiu-se como anfitriã, visto que já estava nas manhãs da RR?

CR: Não, Deus me livre! (risos) Elas conhecem os cantos à casa. Chegaram e são aquelas visitas abusadas. No início, recebemo-las e elas tiveram de sentir que esta rádio e o programa também era delas. Acho que foi logo muito natural.

JM: Lembro-me que não houve assim um grande período de adaptação. Lembro-me que até fizemos só uma gravação antes de ir para o ar. Nós gostamos muito mais de estar em directo. Para nós, o teste podia ser o primeiro dia em directo. O teste seguinte já foi no ar, o primeiro programa. Depois, nunca mais paramos. A rádio tem isto: começas e é todos os dias, para sempre, até ser... É por isso que parece mais do que um ano, fizemos muita coisa. Já fizemos emissões em todo o lado. Eu e a Ana costumamos dizer que fizemos mais emissões em todo o lado durante um ano do que se calhar nos últimos dez de vida.

Foto Carla Rocha já estava nas manhãs da Rádio Renascença, transitou da RFM. Rui Gaudêncio

Do ano que passou, que emissões fora do estúdio destacariam?

AG: O programa que eu mais gostei de fazer, pelos riscos que corremos e pelo inovador, foi uma emissão que fizemos no Natal cada uma em sua casa, a emitir em simultâneo com imagem. Esta rádio toda juntou-se para que corresse bem. Acho que havia um entusiasmo que nunca tinha acontecido. Essa foi a minha favorita. Cada uma de nós tinha os seus convidados em casa.

CR: Estava tudo a acontecer ao mesmo tempo.

JM: Eu gostei porque não tive de sair de casa.

CR: Eu gostei particularmente do programa no balão. Sobrevoamos Coruche durante 1h30, tínhamos convidados dentro do balão, também nunca foi feito um programa de rádio assim. Toda a logística, as pessoas que convidamos, toda a envolvência. Aterramos num descampado e continuamos o programa.

AG: Nós continuamos o programa a pedir que nos fossem buscar. Não fazíamos ideia onde estávamos.

JM: Eu sugeri que não fossem buscá-las. Eu fui lá, mas estava cá em baixo, porque alguém tinha de sobreviver (risos). O meu programa preferido...

AG: Não podes repetir.

JM: Nós fizemos uma digressão no verão passado. Foram várias datas seguidas, parecíamos uma banda. Gostei muito dessas emissões. Fizemos no Porto, em Braga, em Coimbra... Foi giro essa sequência porque foi muito intensivo e não nos zangamos, curiosamente. Toda a equipa se conheceu melhor. Foi uma espécie de team building, mas produtivo. Eu não sou muito a favor dos team buildings. Estávamos todos a fazer uma coisa que de facto era boa para a rádio, funcionou como um bom programa. Foram programas giros em que convivemos com os ouvintes de todo o lado e não só de Lisboa. Para nós também foi giro estar assim nessa convivência mais intensa.

Durante um ano, já se zangaram?

AG: Não!

CR: Eu acho que não...

AG: Nem quando temos opiniões diferentes...

CR: Acabamos sempre por chegar a um consenso. Acho que é mesmo da nossa personalidade.

AG: Eu acho que há uma coisa boa, que é um bom truque para grupos... A Joana ajuda bastante nisso. É um desbloqueador, quando dizes as coisas... Pegas numa coisa que tens de dizer a alguém e a transformas em humor. Ou seja, dizes gozando com a pessoa, desconstróis.

JM: Por enquanto... Ainda só passou um ano.

CR: Também não estamos sempre de acordo, mas acho que isso é que tem graça. Acho que temos valores idênticos, somos boas pessoas...

AG: Eu e tu... A Joana...

Acham que por estarem na Renascença, emissória católica, têm que ser meninas bem-comportadas?

CR: O que eu tentei foi não alterar a minha personalidade. Se a RR me foi buscar à RFM [do mesmo grupo] é porque reconhecia que a minha forma de estar na rádio podia trazer alguma coisa boa. Por isso, não fazia sentido mudar. Vejo a rádio como uma partilha. Tem de se sentir que está ali uma pessoa. Se eu não sou uma menina bem-comportada... A rádio vive disso, das experiências que temos, daquilo que fazemos bem e mal, de assumir que não somos perfeitos. Cada uma de nós acaba por trazer essas vivências, com personalidades muito distintas.

JM: Tenho a ideia que me chamaram precisamente por eu não ser bem-comportada. Pessoas comportadas já tinham bastantes e que fazem o seu trabalho muito bem. Acho que aqui a ideia também foi trazer uma novidade à Renascença... Juntando-nos as três, que apesar de sermos parecidas, temos feitios diferentes, acho que essa complementaridade pode funcionar bem. Eu, às vezes, comparo-nos um bocado como uma sitcom. As pessoas sabem que cada uma é a sua personagem (sem ser uma coisa forçada, somos mesmo diferentes). Os ouvintes podem identificar-se mais com uma ou com outra e já estar quase à espera de certos comportamentos da Ana, pensam do que é que ela se esqueceu hoje. Houve um dia que se esqueceu até de mim, ia-me buscar a casa e eu fiquei à espera. Ou seja, já sabem mais ou menos qual é a nossa dinâmica entre as três. É quase como se fossemos aqui umas personagens-tipo e quem vai no carro poderá gostar mais de uma ou de outra e gostar do conjunto das três.

AG: O bom comportamento acho que são bases normais de linguagem, de português correcto, que usaríamos em qualquer rádio onde trabalhássemos.

Foto Ana Galvão estava nas tardes da Renascença. Confessa ainda não se ter habituado a acordar tão cedo. Rui Gaudêncio

Nunca se lembram que a Renascença é uma emissora católica?

AG: Jamais. Nem nunca nos foi pedido.

CR: Elas chegaram agora, mas eu trabalhei mais de 20 anos na RFM. A lógica é: há o respeito pelas pessoas. Eu fiz um programa da manhã durante dez anos e brincávamos, também satirizávamos. É o bom senso. É esta noção de querermos estar próximos dos ouvintes e da vida deles, levá-los ao trabalho e à escola.

Quem são as pessoas que vos ouvem?

AG: Todas. Eu gosto muito de viajar pelo país e já vi gente de todo o tipo a ouvir a Renascença: em sítios comerciais, pessoas mais velhas, pessoas no interior do país, fora da periferia... Depois, de repente, há todo um leque novo de pessoas, da nossa idade. Os miúdos adoram a Joana, gostam da voz dela e acham-lhe graça.

JM: Há pessoas que nos dizem “passei a ouvir a Renascença”. Claro que isso é bom, porque a nossa ideia também é ir buscar ouvintes novos, além de conservar os que já tínhamos. Isso para nós é o melhor, porque conquistamos pessoas que trouxemos para cá, foram ficando e gostaram. Às vezes há uma ideia errada, eu pelo menos tinha e acredito que a Ana também, mais antiquada da Renascença. Quando a pessoa começa a ouvir, e é isso que eu digo sempre às pessoas, que oiçam, que experimentem, não é nada. Obviamente que é uma emissora católica, mas acho que é muito mais uma rádio de informação. A Renascença acho que é isso que quer: notabilizar-se como a melhor rádio de informação.

CR: Mas também com algum entretenimento! Não pode ser só cinzenta e séria. Tem de haver momentos em que as pessoas consigam digerir o que se passa no mundo de uma forma simples, bem-disposta, com pessoas a falar das suas experiências também, sobre o impacto que aquilo pode ter nas nossas vidas. Eu noto isto que a Joana e a Ana estão a dizer, porque eu além da rádio tenho outra actividade, e entro em salas onde estão millenials, que eu acho que pode não ser o nosso target, e muitas vezes sou surpreendida porque me dizem “eu ouço”. Olho e têm 20 e poucos anos. Pergunto do que gostam: da Joana, das nossas conversas. Hoje em dia, a Renascença é uma rádio, que podemos achar que é para um target a partir dos 40 anos, mas seguramente temos pessoas muito mais novas a ouvir.

Há um ano, contaram ao PÚBLICO, que quem vos ouvia eram os pais que levavam os filhos à escola. Um ano depois já chegaram aos mais jovens?

JM: Eu acho que os próprios filhos, que ouvem com os pais, têm grande poder de decisão. Ninguém quer levar um filho contrariado no carro, que é muito chato de manhã (risos). Às vezes é curioso, numa rádio em que estamos muito tempo a falar de notícias, depois com as nossas conversas ou as rubricas, os miúdos de facto gostam. Enquanto os miúdos gostarem, os pais vão ouvir. Tentamos que seja uma rádio transversal, de toda a família. Num percurso que a pessoa faz que é meia hora ou uma hora, consiga ter uma espécie de resumo do dia, fica a saber muita coisa. Sem ser de uma maneira chata, ficar a saber quais são as notícias, o momento de humor é sobre o quê, a conversa entre nós as três é sobre a Carla, que lhe aconteceu qualquer coisa ao carro... Ou seja, consegue ter ali um bocadinho de cada coisa. Há programas que são muito informativos, outros que são muito entretenimento. Nós tentamos misturar para ser uma oferta diferente.

AG: Eu acho que nunca houve tanta apetência das pessoas mais novas a estarem a par do que se passa. Há muita gente que quer, de repente, saber o que é que se passa por causa das redes sociais, para poderem opinar. Para perceberem as piadas do Ricardo de Araújo Pereira quando vai ao programa, para saber qual é a polémica... Nunca vi tanta gente nova a comentar política. De repente, eu acho que há uma apetência para saber o que é que se passa. Isso é um ganho nosso, é uma vantagem que esta rádio tem neste momento.

Costumam trazer convidados ao programa. Neste primeiro ano, que entrevista vos marcou?

CR: O embaixador Fernando de Oliveira Neves, que encabeçou as negociações para o referendo em Timor-Leste. Adorei essa entrevista. Foi muito marcante. Nesse dia toda a gente me falava sobre ele.

AG: Muitas vezes são convidados que vêm falar de actualidade e de informação, que surpreendem.

JM: Para nós até é uma dificuldade porque estamos sempre num registo mais divertido e mais informal, e de repente vem assim uma coisa muito tocante. Há pouco tempo, esteve aqui a mãe de uma das miúdas que morreu na Praia do Meco, nas praxes, e deu uma entrevista óptima. Talvez por que já passaram alguns anos e já consegue falar do assunto. Nós aí juntamo-nos com o Miguel Coelho, que é o jornalista que está sempre connosco, e conseguimos fazer ali uma mistura entre entrevista informativa e conversa. Quando conseguimos esse equilíbrio, é óptimo.

CR: Às vezes podemos pensar que é só mais uma entrevista e marca.

AG: Lembro-me de uma mãe, que é jornalista, e adoptou duas crianças, deu uma entrevista espectacular. As entrevistas que eu mais tenho gostado são as mais viradas para a actualidade. Acho que conseguimos fazer aqui um bom equilíbrio, entre as pessoas que podiam dar uma entrevista formal, temos o jornalista a tentar extrair informações, e depois damos um tom mais humano que é o nosso lado. O jornalista não opina, mas nós sim.

JM: As pessoas que dão mais entrevistas é mais difícil surpreenderem. Nós podemos receber, sei lá, a Marisa Liz e vai ser óptimo de certeza, mas já deu muitas entrevistas e as pessoas já a viram muitas vezes. O que nos surpreende mais é aquela pessoa que não dá tantas entrevistas ou que dá entrevistas que costumam ser mais formais e conseguimos ter uma conversa.

Como é a rotina de preparação do programa?

JM: Estamos sempre a programar o dia seguinte.

CR: Dois ou três dias antes, vamos delineando. É como um cartaz que se vai preenchendo, como um puzzle. Às vezes, temos reuniões e adiantamos dois dias. Outras vezes, é de um dia para o outro. No mínimo, de véspera, sabemos tudo.

As ideias são sobretudo vossas?

AG: Acho que as melhores coisas que temos feito são sempre ideias quando estamos todos juntos.

CR: Parecem sempre ideias megalómanas, mas depois acabam por acontecer.

AG: É incrível porque todas as ideias assim malucas, têm acontecido.

Quem é que tem as ideias mais malucas?

JM: É a Ana. A maior parte delas temos de chumbar. (risos)

AG: A ideia da emissão nas nossas casas não foi minha, foi em conversa contigo. Eu acho que é porque eu tenho mais tempo do que elas. Ela [Carla Rocha] tem uma empresa e trabalha a tarde inteira. Ela [Joana Marques] também faz imensas coisas e eu não. Eu vou para a praia pensar.

JM: Ela é a nossa ideóloga ou idiota. (risos)

AG: A praia é o meu sítio favorito, digamos. Quando as pessoas me perguntam que outro trabalho tenho, para além da rádio, eu digo: nada e gosto muito! Eu sou a pessoa que apela, aqui neste grupo, que o descanso é tão importante quanto o trabalho. Não nos podemos esquecer que temos aqui uma equipa de produtores espectaculares, o João Duarte e a Sandra Torres.

Como vai ser o próximo ano?

AG: Queremos muito sair. A melhor coisa que um programa de rádio pode ter é ir para a rua. A rádio vive muito a concorrência com aquilo que nos chega da Internet, por isso tem de viver de coisas que façamos acontecer. Passa por estarmos na rua e nós vamos apostar muito nisso este ano.

JM: Eu acho que é melhorar o que temos até aqui.

AG: Um ano não é nada. Há pessoas que nos estão a descobrir agora. O posicionamento agora tem de ser cimentado.

JM: Todos os dias há alguém que está a ouvir pela primeira vez. Às vezes, achamos que é óbvio e encontramos pessoas na rua, que ainda pensam que estamos noutra rádio. Se calhar na televisão como vêem a cara, é uma coisa mais imediata. Aqui é um esforço que demora mais. Acho que, da nossa parte, o programa parece que tem mais tempo, mas para as pessoas demora mais.

AG: Isto é muito incipiente. Estou sempre a angariar clientela. Digo sempre que é um programa inovador: nunca aconteceu em Portugal, três mulheres a apresentarem um programa.

CR: Eu sou menos ambiciosa. Digo ‘continue a ouvir as suas rádios’, mas de vez em quando vá lá picar. Sei de muita gente que depois fica.

E em termos de audiências. Têm a percepção do que mudou?

JM: Subiram um bocadinho... Também isso demora.

CR: Há pessoas que não nos ouviam em determinadas classes etárias e sociais, e que passaram a ouvir. E, se calhar, estamos a perder as pessoas mais velhas.

(Nesta altura da conversa, Carla Rocha teve que sair.)

Foto Joana Marques é autora da rubrica de humor Extremamente Desagradável. Rui Gaudêncio

A Joana está nomeada para Personalidade Feminina de 2019 para a categoria de rádio. É importante esse reconhecimento?

JM: Sinceramente não ligo muito. Eu fico só em pânico, a pensar que tenho de ir a algum lado, bem-vestida, receber alguma coisa. Eu percebo que é bom... Mesmo aqui na rádio ficaram contentes, diz que a Renascença não costuma ter ninguém nesses prémios [da revista Lux]. Estão lá pessoas da RFM, da Rádio Comercial, que são aquelas rádios que associam ao entretenimento. Acho que agora as pessoas estão aos poucos a perceber, a RR também tem entretenimento, também tem humor. Foi um risco da Renascença que eu acho bem. Sou suspeita, mas acho que faz sentido, cada vez mais. Rádios que têm muita informação, terem humor, porque as duas coisas estão muito relacionadas. Nós partimos muito da informação para fazer humor sobre a actualidade.

É por isso que trouxe o Extremamente Desagradável?

JM: Tinha demorado a chegar àquele nome. Acabei por fazê-lo [na Antena 3] um ano, no máximo. Pensei que era uma pena deitá-lo fora. Não houve problema, nem por parte da rádio anterior, nem desta, de manter o nome. No fundo é uma marca. Ia mudar o nome, mas o conteúdo ia ser o mesmo. É isso que eu gosto de fazer: pegar em sons, que é uma coisa que podemos usar em rádio, que muitas outras rubricas não usam.

Há quem só ouça o podcast. Pode ser uma forma de trazer para a RR quem só ouve a rubrica?

JM: Espero que sim. O podcast costuma ter bons resultados. A Ana e a Carla também participam na rubrica, não sou eu a falar sozinha. As pessoas percebem que está inserido dentro de um programa e acredito que fiquem com vontade de o ouvir. Já tive esse feedback. Há aquelas pessoas que só ouvem o podcast porque têm a sorte de acordar ao meio-dia e não andar de carro a estas horas [da manhã]. Entretanto, inventamos uma para o final das 10h [Deixa-me acabar], dentro do mesmo género, uma coisa mais simples. As pessoas depois percebem que também há um momento engraçado em que aquela espanhola louca [Ana Galvão] (risos) conta umas coisas que lhe aconteceram.

AG: Os nossos momentos são coisas que têm a ver connosco, opiniões que temos, filmes que vemos...

JM: Às vezes, até nos sobram, temos coisas anotadas que não dão tempo...

As três horas em directo passam rápido?

AG: É muito rápido.

JM: Eu entro um bocadinho mais tarde, portanto mais rápido ainda.

AG: A Joana não fez um ano de programa.

JM: (risos) Eu só posso festejar passado um mês. Tenho sempre 40 minutos a menos. É só porque tenho muito mau feitio de manhã. Se eu viesse às 7h já nos tínhamos zangado imensas vezes.

Quem é que tem o pior feitio de manhã?

JM: Acho que não tenho mau feitio, mas custa-me a acordar e a chegar a horas. Eu até acordo cedo, mas todo o processo de sair de casa... Depois o meu filho acorda cedíssimo também. Chego aqui sempre com um ar de que já me aconteceu tudo. Eu acho que elas são espertas em sair de casa enquanto os filhos ainda dormem. Ele tem três anos e diz sempre ‘hoje não vais’. Há toda uma diplomacia para poder sair de casa. Por acaso, acho que mau feitio nenhuma tem.

AG: Ela não tem.

JM: Eu forço o mau feitio para as coisas que faço a brincar.

Já vos aconteceu alguma peripécia ou dizerem alguma asneira em directo?

JM: A Ana caiu uma vez no meio do Saldanha, em Lisboa, nas emissões que fizemos na rua. Não disse palavrões, mas foi uma pancada.

AG: Eu tenho uma coisa que é quando me lembro de algo, não efectuo aquela coisa sensata que é, entre pensar em algo e fazer, existir um tempo de reflexão. Eu tenho um problema que é: tenho um hiato. Eu penso, faço. De repente, vi alguém que queria entrevistar numa dessas nossas emissões em directo. Desato a correr para entrevistar aquela pessoa, sem pensar se ia ter tempo, se podia ser atropelada... Ia com umas calças muito largas e pisei-as. Dei uma queda que ainda tenho a marca. Rasguei as calças... Tudo em directo.

JM: Eu ouço um estrondo, percebo que foi ela que caiu. Depois aparece com as calças rotas.

AG: Numa outra vez... O Extremamente Desagradável tem sempre bocadinhos de som de outras pessoas. Ela mandou um som em que era suposto ter um ‘pi’ para não se ouvir um palavrão, mas ouviu-se.

JM: Eu acho que as pessoas também percebem que é dentro daquele contexto. Aquela pessoa de que nós estávamos a falar disse um palavrão, não fomos nós. Eu acho que as pessoas também acham giro que o imprevisto aconteça. Já acontece em muitas rádios os programas serem gravados antes.

Perde a magia da rádio?

JM: Perde muita graça. Mesmo para nós, é menos giro fazer gravado, do que directo. Acho que para quem ouve, também. As pessoas gostam quando há uma imperfeição, percebem que isto está a acontecer neste momento. É um bocado como quando se vai ao teatro e cada noite é uma noite. Não é um filme que está gravado e é sempre igual.

AG: E nós não perdoamos.

Foto As apresentadoras acreditam que ouvintes desenvolveram ao longo deste ano uma relação de proximidade com cada uma delas. Rui Gaudêncio

JM: Claro, nós não disfarçamos. Se alguém se enganou, vamos evidenciar isso. Às vezes as pessoas mandam mensagem a dizer ‘ não sejam assim com a Ana, coitada’. As pessoas tomam partidos.

Recebem muitas mensagens de ouvintes?

JM: O Facebook e o Instagram facilitam muito isso, porque é uma coisa muito imediata. Claro que há pessoas que mandam e-mails, cartas, coisas mais demoradas. Ali é logo instantâneo. Perguntas que fazemos no ar. Ela [a Ana] no outro dia queria saber de um restaurante para jantar no Porto. As pessoas estão interessadas em dar sugestões.

AG: Por acaso, fui. Um senhor de um restaurante convidou-me e fui lá jantar.

JM: As pessoas têm muita vontade de participar. Sentem também que nos conhecem, porque nos ouvem todos os dias, e entram numa conversa connosco. Sempre que têm alguma coisa a acrescentar ao que estamos a dizer. Uma vez eu tinha uma dúvida sobre lâmpadas em casa, queria um tipo de lâmpada para ler que não estava a encontrar. Recebi imensas mensagens. Há esta coisa de a pessoa querer sentir-se útil. Nós falamos muito da nossa vida e as pessoas, de vez em quando, falam das suas.

AG: Já sequei o cabelo da Joana em directo. (risos) Ela vem sempre com o cabelo molhado. Eu sou mãe delas. Já cosi uma camisola à Carla Rocha em directo também.

JM: Também já pintaste as tuas unhas... Ela faz tudo.

AG: São pequenos exemplos. Nós temos muito receio em cair na ‘cena’ das mulheres. São coisas muito espelhadas, também tentamos não renegar. Ou seja, somos apresentadoras e locutoras, independentemente de sermos mulher ou homem.

JM: Não é um programa para excluir os homens nem que tenha temas femininos.

AG: Não somos nem femininas, nem masculinas, somos neutras. A Carla se calhar é a mais ‘senhorita’, por que é mais responsável do que nós.

JM: Tem muita graça este contraste. Nós não disfarçamos isso. Lembro-me que esta semana uma das histórias da Carla foi ter ido a uma loja comprar meias e a empregada lhe ter perguntado se queria meias push-up, ela ficou ofendida. É giro esse contraste que ela considerou uma ofensa, a senhora estar a insinuar que ela não tinha o corpo perfeito. Connosco seria absolutamente o contrário: eu trazia todas as que houvesse! É engraçado sermos diferentes, acho que isso funciona bem. São três mulheres como podiam ser três homens, ou homens e mulheres. Acho que o que é importante num programa de rádio é que as pessoas não sejam iguais. Até podia acontecer sermos três mulheres e sermos muito parecidas. Acho que isso se tornava desinteressante, porque não havia estes conflitos. É a tal história, como se isto fosse uma série e nós fossemos personagens.

Já vos aconteceu não acordar a tempo do programa?

AG: Já e a Carla achou que eu tinha morrido.

JM: Pois foi. (risos) Ela não atendia e já queriam mandar alguém a sua casa porque estava sozinha.

AG: Não vim, não apareci. Esqueci-me de pôr o despertador. Eu ponho o telemóvel no silêncio. A Carla é muito exagerada e dramática, pensou que eu estava morta e que tinham de ir à minha casa ver.

Alguém foi?

AG: Não, porque, entretanto, acordei. Tinha que estar cá às 7h e acordei às 7h30 com raios de sol a entrarem pela janela.

JM: A Carla é a menos provável de adormecer. Eu adormeço um bocadinho, mas como entro mais tarde tenho mais folga para, mesmo adormecendo, chegar aqui perto da hora que devia. Nunca me aconteceu acordar às 10h, quando já acabou o programa.

AG: É horrível sobretudo para quem está na mesa [frente ao computador]. Nós somos três e há uma que é pivot, sem ela nada acontece. Quando a Carla não está e sou eu na mesa, não posso faltar. As pessoas na rádio não podem falhar.

JM: Eu não tenho esse lado. O meu stress é ter o texto pronto. Às vezes sonho que cheguei aqui são 8h15 e não tenho nada.

Mas isso já aconteceu?

JM: Não. Eu tento sempre ir dormir com aquilo pronto.

AG: Ela prepara tudo muito bem.

JM: Às vezes não há assunto. Eu estou dependente das notícias. Há dias em que há dez notícias e outros em que sinto que nenhuma é boa. Já me aconteceu ir dormir sem ter e acordar mais cedo para fazer, mas não é o meu método ideal.

As pessoas costumam abordar-vos na rua?

AG: Bastante. No outro dia na farmácia, perguntou-me o farmacêutico se eu era a Ana Galvão d'As Três da Manhã. É uma coisa que eu adoro, não por uma questão de egocentrismo, mas porque gosto mesmo de rádio. Fico mesmo contente de não ser sempre a televisão que dá algum tipo de visibilidade.

JM: Na rádio, talvez por que é uma coisa diária e muito intensa, as pessoas ouvem todos os dias e sabem coisas que às vezes já nem nos lembramos que dissemos.

A rádio é mais pessoal?

JM: Sim.

AG: Tens mais tempo.

JM: A pessoa passa mais tempo connosco e tem menos distracções. Na televisão há outras coisas que distraem. Aqui as pessoas normalmente estão sozinhas a ouvir. É uma coisa mais individual, como se nós fossemos com ela. Notamos que a pessoa conhece, é como se fosse um entendido nisto, porque ouviu mais tempo e sabe tudo.

AG: Nós divertimo-nos mesmo. Eu fazia programa sozinha à tarde e só me dei conta o quão sozinha estava quando voltei a fazer o programa com as duas. Genuinamente, divirto-me mesmo, gosto mesmo de fazer. Acho que é geral às três. Implica trabalho e a Carla, como está na mesa, está mais preocupada, mas eu divirto-me imenso.

JM: Acho que é por isso que o tempo também passa rápido.

AG: Acho que é um trabalho entretido e interessante, em que aprendes coisas novas todos os dias.

JM: De repente já nem me lembro o que aconteceu na segunda-feira.

AG: Eu rio-me mesmo com elas. Quando lidas com pessoas com quem te dás tão bem, podes ser tu, é muito bom. As três estamos mesmo de personalidade inteira e isso ajuda muito.

JM: Nota-se que não há aquele problema, que às vezes eu tenho, porque o meu papel é mais de gozar, nenhuma delas se importa. Há pessoas que levam a mal. A pessoa tem de perceber qual é o limite. Elas levam muito bem as brincadeiras. Eu não me importo que elas me façam um certo bullying. Quem ouve acha graça porque não é aquela coisa muito correcta, nem muito cerimoniosa.

