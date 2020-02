CNN escolhe restaurante de Lisboa para lista de 20 melhores novos restaurantes

“De pratos mexicanos com uma vista deslumbrante sobre os telhados de Londres, à cozinha etíope em Nova Iorque, criatividade mediterrânea em Banguecoque e uma churrasqueira inspirada no Texas em Hong Kong, muitos dos novos restaurantes mais emocionantes que abrem este ano vão buscar inspiração a cozinhas globais”. É este o ponto de partida das 20 sugestões do canal de viagens da CNN por entre os melhores novos restaurantes para 2020.

Do Madera na Treehouse de Londres, com matriz mexicana, passando pelo supper club do Bellagio em Las Vegas, o Cheval Blanc do 3-estrelas Michelin Arnaud Donckele em Paris, a nova abertura do também 3-estrelas Mauro Colagreco (do Mirazur, já considerado o melhor do mundo) em Banguecoque ou o Dinner by Heston Blumenthal no Dubai, há espaço para um intervalo em tal constelação e para uma paragem em Lisboa. Tudo graças ao Memoria.

É um restaurante com cozinha italiana, aberto em 2019 no bairro de Campo de Ourique, obra dos donos dos restaurantes Pasta Non Basta.

Salientando que a “cena gastronómica portuguesa tem vindo a mostrar-se cada vez mais forte", enaltece o Memoria pela “sensação tradicional” e pela sua própria horta (que o grupo tem em Mafra) de onde vêm muitos dos ingredientes, destacando no espaço o pátio com árvores e no menu a pasta fresca, a saltimbocca clássica e os gnocchi.

O restaurante Memoria, numa antiga geladaria, propõe-se “resgatar sabores que guardamos em lugares por vezes (temporariamente) esquecidos”, escrevia Alexandra Prado Coelho na Fugas, pouco depois da abertura da casa. Em destaque, as muitas variedades de pizzas, incluindo a “Pizza Memória, com ‘nduja, a intensa pasta de salame de porco com pimentão e especiarias, picante e deliciosa”.

O Memoria fica na Rua 4 da Infantaria, n.º 26, Campo de Ourique, Lisboa.

