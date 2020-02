Hospital de Wuhan recebe doentes enquanto se dão os últimos retoques

A China terminou esta segunda-feira a construção de um hospital de mil camas em Wuhan para os doentes do novo coronavírus, que já causou 427 mortos e mais de 20 mil infectados no país e no estrangeiro. O hospital especial reúne recursos médicos para fornecer tratamento isolado e eficiente para pacientes infectados, de acordo com a agência de notícias estatal chinesa Xinhua.

O novo hospital, que foi baptizado de Hospital de Huoshenshan (nome que significa "Montanha dos Deuses do Fogo"), foi concluído em apenas dez dias, enquanto um segundo hospital com 1500 camas está já a ser construído.

Segundo o The New York Times, alguns cidadãos dirigiram-se ao hospital para pedir ajuda a lidar com o vírus, mas foram informados pelas autoridades que só aqueles que tivessem sido diagnosticados com o novo coronavírus seriam admitidos em Huoshenshan. Nesta segunda-feira, vários trabalhadores que participaram na construção ainda usavam capacetes e tentavam finalizar os últimos retoques da estrutura quando as autoridades de saúde já se preparavam para admitir os primeiros pacientes.

As restrições em Wuhan, onde começou o surto de pneumonia viral, foram reforçadas, com as autoridades a decidirem que apenas um membro de cada família pode sair à rua para compras essenciais de dois em dois dias.