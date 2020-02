Governo volta a mudar regras para chamar emigrantes. Desta vez para o interior

Cerca de meio ano depois da entrada em vigor do Programa Regressar, o Governo fez novas alterações ao regime “para reforçar a sua cobertura”.

As alterações introduzidas numa portaria publicada na segunda-feira à noite pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social vêm reforçar alguns apoios financeiros e também os critérios de elegibilidade aos subsídios que visam promover o regresso de emigrantes ao país.

Ao abrigo deste programa, o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) paga directamente ao emigrante que venha trabalhar para Portugal um subsídio de 2614,56 euros (seis vezes o valor do Indexante de Apoios Sociais - IAS).

Porém, ao contrário do que sucedia até agora, o programa vai passar a considerar elegíveis para apoios os emigrantes que celebrem contratos de trabalho com vínculos a termo.

Se antes só podiam candidatar-se aqueles com contratos de trabalho por tempo indeterminado, agora passam a valer os “contratos de trabalho a termo resolutivo certo com duração inicial igual ou superior a seis meses” e os “contratos de trabalho a termo resolutivo incerto com duração previsível igual ou superior a seis meses”.

No entanto, os apoios são diferentes consoante a duração dos contratos.

São de seis vezes o valor do IAS, ou seja 2614,56 euros, quando se trate de contratos de trabalho por tempo indeterminado, de contrato de trabalho a termo resolutivo certo com duração inicial igual ou superior a 12 meses ou de contrato de trabalho a termo resolutivo incerto com duração previsível igual ou superior a 12 meses.

Mas são apenas de cinco vezes o valor do IAS, 2178,8 euros, quando se trate de contrato de trabalho a termo resolutivo certo com duração inicial inferior a 12 meses ou de contrato de trabalho a termo resolutivo incerto com duração previsível inferior a 12 meses.

No entanto, para estes casos é introduzido “um apoio adicional” de 435,76 euros (valor do IAS) “sempre que a duração efectiva do contrato de trabalho alcance, pelo menos, 12 meses”.

O Governo também alargou em um ano o “horizonte temporal de aplicação da medida”, pois passam a ser considerados os trabalhos que sejam celebrados até Dezembro de 2021.

Interior e família

Em simultâneo, são revistos os apoios complementares aos familiares. De acordo com a portaria, os apoios financeiros aos emigrantes passam a ser majorados em 20% (e não 10%, como anteriormente) por cada elemento do seu agregado familiar, mantendo-se o limite de 1307,28 euros. Diz o Governo que assim se aproxima o regime à “dimensão mais frequente dos agregados familiares”.

A localização da empresa onde o emigrante virá trabalhar também passa a ser relevante.

“Tendo em conta o desígnio da coesão territorial”, os apoios serão majorados em 25% se o local de trabalho se situar em concelhos do interior.

Por outro lado, e “face ao elevado volume de despesas associadas ao transporte de bens para Portugal, designadamente de países fora da União Europeia, aumenta -se o limite máximo de comparticipação das mesmas”, que passa de 871,52 euros para 1307,28 euros.

Segundo dados do Governo, até Novembro, o Programa Regressar recebeu 481 candidaturas.