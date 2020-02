Rui Costa vence uma etapa quase três anos depois

O ciclista português Rui Costa (UAE-Emirates) venceu, nesta terça-feira, a primeira etapa da Volta à Arábia Saudita, ao impor-se na chegada a Jaww, tornando-se o primeiro líder da corrida.

No final dos 173 quilómetros, entre Riade a Jaww, Rui Costa bateu o australiano Heinrich Haussler (Bahrain-Merida) e o francês Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic), num final de etapa com uma ligeira subida, indicada para os predicados do português.

Rui Costa não vencia qualquer prova há quase três anos, quando triunfou na terceira etapa da Volta a Abu Dhabi, a 25 de Fevereiro de 2017, e salientou isso mesmo no final da tirada. “É muito importante esta vitória. Há algum tempo que não vencia. Sabia em que dias tinha hipóteses. Esta etapa tinha um final explosivo e sabia onde tinha de atacar”, disse o português, que lançou a ataque decisivo a 500 metros da meta.

Esta etapa teve outros dois portugueses: Ivo Oliveira (UAE-Emirates) foi 29.º classificado, a 15 segundos, e José Neves (Burgos-BH) terminou em 91.º, a 7m55s. Na geral, Rui Costa tem um segundo de avanço sobre Haussler e seis sobre Bouhanni, com Ivo Oliveira na 31.ª posição, a 25 segundos, e José Neves em 95.º, a 8m05s.

Na quarta-feira corre-se a segunda etapa, com uma ligação de 182 quilómetros entre Sadus Castle e Riade.