Revelado o nome do skipper do barco português na The Ocean Race

Em Abril do ano passado, em entrevista ao PÚBLICO, Paulo Mirpuri revelou a ambição “de entrar na The Ocean Race com o objectivo de ganhar”, adiantando que, para conseguir vencer a edição 2021-22 da mais importante regata de circum-navegação à vela, iria apostar num skipper com “provas dadas”. Nove meses depois, o nome do homem que vai liderar o barco de bandeira portuguesa na competição foi revelado: o francês Yoann Richomme terá a responsabilidade de levar a Mirpuri Foundation Racing à vitória.

O desenho, segundo a organização, está completo. Com partida em Outubro de 2021 de Alicante, a The Ocean Race 2021-22 contará com paragens em Cabo Verde (São Vicente), África do Sul (Cidade do Cabo), China (Shenzhen), Nova Zelândia (Auckland), Brasil (Itajaí), Dinamarca (Aarhus), Holanda (Haia) e Itália (Génova), mas após três edições consecutivas como stopover, Lisboa deixou de constar do roteiro da mais longa prova de circum-navegação de vela por equipas.

Foto Yoann Richomme será o skipper do VO65 do "Racing for the Planet" Marc Bow

Apesar da falta de acordo entre os responsáveis da The Ocean Race e as entidades portuguesas, Portugal voltará a estar ligado à competição, desta vez com um dos Volvo Ocean 65 que partem com aspirações à vitória. Após participar na última edição da mais prestigiada e difícil competição internacional de navegação à vela à volta do mundo associando-a à campanha “Turn the Tide on Plastic” das Nações Unidas, desta vez Paulo Mirpuri quer “entrar na corrida com o objectivo de ganhar para, com a vitória, tentar que a mensagem de sustentabilidade chegue ao maior número de pessoas possível”.

Para isso, a equipa portuguesa apostou em Bruno Dubois para ajudar na construção da equip,a e o belgo-canadiano, que foi o team manager e estratego da Dongfeng, equipa franco-chinesa que venceu a última edição da regata, teve um papel decisivo na escolha de Yoann Richomme.

“Yoann estava no topo da minha lista para a próxima regata. As suas recentes vitórias falavam por si. A partir da sua base em Lorient tem competido cerca de 200 dias por ano. Ele tem também um instinto natural sobre a forma como se deve fazer um barco navegar rapidamente, a habilidade técnica para fazer o melhor uso dos dados disponíveis e a perícia na arte de bem coordenar a sua equipa. Ele é, sem sombra de dúvida, o mais empolgante velejador do actual mercado”, disse Dubois, citado pela Fundação Mirpuri.

Natural de Fréjus, no Sul de França, Richomme é aos 36 anos um dos mais consagrados velejadores franceses, contando no currículo com vitórias na Solitaire du Figaro e Route do Rhum, duas das mais prestigiadas competições de vela a nível mundial.

“Muito orgulhoso com o convite” que lhe foi feito para incorporar a Mirpuri Foundation Racing Team como skipper, Richomme diz que “ganhar a The Ocean Race é um objectivo pessoal desde há muito tempo”, e garante estar “totalmente pronto para enfrentar este desafio”.