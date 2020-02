André Silva abre qualificação do Eintracht na Alemanha

André Silva abriu esta terça-feira o caminho para o apuramento do Eintracht Frankfurt para os quartos-de-final da Taça da Alemanha. Na recepção ao Leipzig, o ponta-de-lança português abriu o marcador aos 17’, na cobrança de uma grande penalidade. Mas o herói do encontro haveria de ser o seu companheiro sérvio Filip Kostic que bisou na segunda metade de um encontro que encerrou com o resultado em 3-1.

Emprestado pelo AC Milan ao Eintracht esta temporada, André Silva soma agora quatro golos ao serviço da formação alemã em 18 encontros, três no campeonato e um na Taça. O internacional português acabou por ser substituído perto dos 90’ pelo seu compatriota Gonçalo Paciência.

Nas partidas de desempate da quarta ronda da Taça de Inglaterra, o Liverpool voltou a ter muitas dificuldades no embate com o modesto Shrewsbury Town, do terceiro escalão. Depois do surpreendente empate no primeiro encontro (2-2), os anunciados campeões ingleses – que têm 22 pontos de avanço do segundo classificado Manchester City - garantiram a continuidade na competição doméstica, com um magro triunfo por 1-0.

Um resultado aquém das expectativas, mesmo que o treinador Jurgen Klopp tenha voltado a apostar nos mais jovens do plantel, fazendo descansar o grosso dos habituais titulares nas partidas da Liga. Acabou por ser um autogolo de Ro-Shaun Williams a permitir aos “reds” atingirem os oitavos-de-final.

Na Taça de Espanha, o Granada recebeu e eliminou o Valência, por 2-1, e garantiu a passagem às meias-finais da prova. Roberto Soldado foi a figura do conjunto andaluz com dois golos, o último dos quais em cima do final do tempo regulamentar.

Em França, no arranque da 23.ª jornada do campeonato, o líder isolado PSG prossegue tranquilamente a sua caminhada para um novo título. Esta terça-feira a vítima foi o Nantes, que perdeu em casa por 2-1. Mauro Icardi (29’) e Thilo Kehrer (57’) deixaram o triunfo bem encaminhado para a formação da capital, mas um golo de Moses Simon (68’) deixou alguma expectativa até ao apito final.

Com Adrien Silva na equipa titular, o Mónaco bateu no principado o Angers, com um golo solitário de Stevan Jovetic, aos 18’, subindo provisoriamente ao nono lugar da tabela. Pelo mesmo resultado também o Lille, quarto classificado, venceu em casa o Rennes, terceiro, diminuindo para três pontos a diferença entre as duas equipas.