Nos Primavera Sound confirma Lana Del Rey, Beck, FKA Twigs e Tyler, the Creator

Ao contrário da generalidade dos festivais de música que têm como estratégia ir divulgando os seus cartazes aos poucos, no caso do Nos Primavera Sound do Porto a coisa acontece de uma só vez. E foi esta terça-feira que se ficou a saber que Lana Del Rey, Beck, FKA Twigs ou Tyler, The Creator são algumas das dezenas de nomes que irão constar do cartaz, durante três dias, de 11 a 13 de Junho.

Como já acontecia em anos anteriores é um cartaz extenso e ecléctico, com predominância de figuras e grupos oriundos da cultura rock, do campo do hip-hop e R&B ou das electrónicas. De regresso a Portugal – arrancou o ano passado uma excelente actuação no festival Super Bock Super Rock – está a americana Lana Del Rey, depois de ter sido aclamada nas listas de melhores álbuns do ano pela maioria das mais influentes publicações do mundo, graças ao álbum Norman Fucking Rockwell.

Se no início do seu percurso ainda subsistiam dúvidas sobre a sua validade artística, elas parecem agora ter-se esbatido por completo, cotando-se como uma das figuras maiores da canção pop, com um universo enigmático que tem tanto de luxuoso como de decadente. O ano passado, no Meco, apresentou-se por entre um aparato cénico exótico que incluía palmeiras, espreguiçadeiras e baloiços, com a sua voz aveludada a transportar com romantismo a multidão. Dir-se-ia que no cenário do Parque da cidade do Porto, tem todas as condições para vingar.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Se Lana constou dos lugares cimeiros de muitas listas de melhores do ano, o mesmo aconteceu com FKA Twigs e Tyler, The Creator. A inglesa que se estreou em 2014 com um magnífico álbum, regressou o ano passado com Magdalene, depois de uma série de experiencias da vida privada que deixaram trauma. Do ponto de vista sonoro é mais um disco de experiências pop, com uma sonoridade atmosférica que tem tanto de vulnerabilidade como de vigor, em ritmos em câmara-lenta e uma hipersensibilidade digital. Em 2015 a inglesa actuou no festival do Porto, dividindo na altura as opiniões. Altura de confirmar os seus créditos.

Quem também já actuou ali, em 2018, foi o americano Tyler, The Creator, nome maior do hip-hop nos dias de hoje, conseguindo uma unanimidade com o álbum do ano passado, Igor, que ainda não tinha almejado, apesar de desde o início do seu percurso ter dado nas vistas. Com ele em cena esperam-se momentos de provocação ou diversão, sendo capaz de transformar o palco numa casa que partilha com os amigos.

Beck, Bad Bunny, King Krule, Kim Gordon, Richard Dawson, DIIV, Khruangbin, Rolling Blackouts Coastal Fever, Mura Masa, Caroline Polachek, Weyes Blood, Earl Sweatshirt, Little Simz, Park Hye Jin, Throes + Shine ou David Bruno são alguns dos outros nomes que constam do cartaz.