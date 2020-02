Os projectos alternativos para a nova Gulbenkian

Na próxima sexta-feira, a Fundação Calouste Gulbenkian vai inaugurar uma exposição com os projectos de todos os concorrentes convidados a apresentar ideias para a ampliação do seu jardim e do antigo Centro de Arte Moderna (CAM), em Lisboa, resultado de um concurso de ideias lançado no início do ano passado em que foram convidadas 12 equipas.

Na Galeria do Piso Inferior do edifício-sede, até ao final de Março, vão mostrar-se as alternativas ao projectos vencedor pensadas por seis ateliers nacionais e cinco estrangeiros com recurso a desenhos, imagens 3D e vídeo: Aires Mateus (Portugal), Barbas Lopes (Portugal), Carla Juaçaba (Brasil), Christ & Gantenbein (Suíça), Inês Lobo (Portugal), John Pawson (Reino Unido), Junya Ishigami (Japão), Menos é Mais (P0rtugal), Pedro Domingos (Portugal), SAMI (Portugal) e Tatiana Bilbao (México).

O júri presidido pelo arquitecto português Gonçalo Byrne escolheu a proposta do arquitecto japonês Kengo Kuma, em associação com o arquitecto paisagista libanês Vladimir Djurovic.