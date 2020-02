Artista engana Google Maps e leva aplicação a mostrar engarrafamento inexistente

Um artista em Berlim enganou o Google Maps, levando a aplicação a mostrar um engarrafamento que não existia. O truque foi conseguido ao transportar telemóveis num carrinho de mão.

“99 smartphones em segunda mão são transportados num carrinho de mão para gerar um engarrafamento virtual no Google”, lê-se na descrição daquilo a que Weckert chama uma performance e instalação. “Através desta actividade, é possível transformar uma rua verde em vermelho, o que tem impacto no mundo físico, ao encaminhar os carros para outro percurso de forma a que não fiquem presos no tráfego.”

Os Google Maps recorrem ao acelerómetro dos telemóveis para medir a velocidade a que estes se estão a deslocar e, assim, tentar determinar quais os locais onde há mais trânsito e aqueles em que os carros circulam mais lentamente. A empresa também usa os dados dos telemóveis para mostrar outro tipo de informação sobre locais públicos, como a afluência de pessoas nas diferentes horas do dia.

O artista, Simon Weckert, diz que procura no seu trabalho “avaliar o valor da tecnologia, não em termos de utilidade de facto, mas da perspectiva das gerações futuras”, segundo o seu site oficial.