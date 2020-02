Lisboa e Porto têm a maior taxa de notificações de doenças sexualmente transmissíveis

São as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto que registam a maior taxa de notificação de três doenças sexualmente transmissíveis — a clamídia, a gonorreia e a sífilis. A densidade populacional, a urbanidade e a privação socioeconómica têm influência na distribuição das taxas de notificação. O doente típico identificado nestas três doenças é homem, jovem e com comportamentos heterossexuais.

