Um jackpot mais apetecível e novas regras. O que muda no Euromilhões?

A partir desta terça-feira, o Euromilhões vai ter novas regras e uma imagem renovada. As mudanças foram anunciadas em Dezembro, mas só no primeiro concurso desta semana é que vão entrar em vigor. A maior é mesmo o prémio máximo, que passa de 190 milhões de euros para 200 milhões de euros.

Se este valor de 200 milhões for atingido, pode manter-se durante cinco sorteios consecutivos sem que o primeiro prémio seja atribuído. “Mas caso o jackpot de 200 milhões saia, no ciclo seguinte o valor máximo aumentará para 210 milhões, e o mesmo mecanismo será repetido, sucessivamente, em parcelas de 10 milhões, até atingir o montante máximo de 250 milhões”, explica a nota dos Jogos Santa Casa que anuncia as mudanças.

O primeiro sorteio com este formato irá acontecer esta terça-feira, dia 4 de Fevereiro — o registo de apostas teve início a 29 de Janeiro, com um novo bilhete e uma nova imagem, embora se mantenham válidos os actuais bilhetes.

A entidade que gere os jogos sociais do Estado garante que apesar das novas dinâmicas, a forma de jogar mantém-se igual: o jogador continua a ter de escolher cinco números (de um a 50) e duas estrelas da sorte (de um a 12). O valor por aposta simples mantém-se nos 2,50€ e as probabilidades de ganhar um prémio são as mesmas, ou seja, de um em 13 – ou seja, qualquer prémio, não o primeiro.

Para além desta novidade, a “nova vida” do Euromilhões conta também com a probabilidade de ocorrerem jackpots mais elevados e frequentes e com a realização anual de três Super Jackpot Mínimo Garantido, sorteio especial cujos prémios podem chegar aos 130 milhões de euros. O primeiro dos três sorteios especiais acontecerá na sexta-feira, dia 7 de Fevereiro.

O concurso do Euromilhões foi lançado a 13 de Fevereiro de 2004, em Espanha, França e Inglaterra. Chegou a Portugal, Irlanda, Áustria, Bélgica, Suíça e Luxemburgo a 2 de Outubro do mesmo ano.

De acordo com os Jogos Santa Casa, em Portugal, logo nos dois primeiros anos, o concurso transformou-se “no jogo social com maior notoriedade espontânea": 92% da população adulta portuguesa colocava o Euromilhões como primeira referência de jogo a dinheiro. Em 2018, representou 805 milhões de euros das vendas brutas dos jogos sociais.

No dia 17 de Janeiro de 2020, foi atribuído o 3º maior primeiro prémio em Portugal, desde o lançamento do jogo: cerca de 100,8 milhões de euros, no distrito de Lisboa. Este valor apenas foi ultrapassado pelos prémios atribuídos em Outubro de 2014 (190 milhões de euros no distrito de Castelo Branco) e em Novembro de 2015 (cerca de 163 milhões de euros, no distrito de Coimbra). Até esta segunda-feira, foram já 70 os primeiros prémios do Euromilhões registados em Portugal.