Azeredo Lopes ponderou chamar Marcelo a depor em tribunal

O advogado de Azeredo Lopes, ex-ministro da Defesa de António Costa, ponderou chamar a tribunal o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para depor no processo do furto do armamento militar de Tancos. “Ponderei e só não o fiz por ser uma alta figura de Estado com direito a imunidade e com possibilidade de não responder”, referiu o jurista no momento em que o seu cliente estava a entrar para o Tribunal de Monsanto, para ser ouvido como arguido pelo juiz Carlos Alexandre na fase instrutória do processo.

Azeredo Lopes está acusado de abuso de poder, denegação de justiça e favorecimento pessoal e prevaricação.

No que diz respeito ao facto de ter chamado o primeiro-ministro, António Costa, a depor, não obstante ele gozar também de imunidade, Germano Marques da Silva alegou que só o fez “por ter havido notícias de que o Ministério Público quis chamá-lo, mas foi impedido de o fazer.”

De facto, os procuradores que dirigiram o inquérito ao furto e reaparecimento do material de guerra quiseram ouvir ambas as figuras de Estado, tendo, porém, sido proibidos de o fazer pelo director do Departamento central de Investigação e Acção Penal, que entendeu tratar se de uma diligência com pouca utilidade e que iria atrasar a conclusão do processo.