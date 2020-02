Pintores e artistas consagrados vão ao Palácio falar aos mais novos

Tire-se os miúdos da sala de aula, levem-se ao Palácio de Belém e apresente-se um artista plástico. A receita é infalível: já foi testada com escritores, cientistas, jornalistas e desportistas, sempre com sucesso. Os garotos deixam-se envolver com a pessoa bem-sucedida que está ali à sua frente, capaz de produzir resultados surpreendentes, abraçam os temas expostos e fazem perguntas inesperadas.

É por ser uma fórmula de sucesso que vai ser repetida, agora com artistas plásticos. A partir desta terça-feira e até ao final de Maio, a Presidência da República promove o ciclo Artistas no Palácio, num total de 19 sessões pelas quais passarão 19 criadores portugueses consagrados. Cada um deles terá sala cheia de alunos do ensino secundário para os ver, ouvir e falar. Ao todo participam 100 escolas de todo o país.

De Fernanda Fragateiro, que amanhã abre o ciclo, a Joana Vasconcelos, que o fecha a 26 de Maio, vão ser três meses de pintura, escultura, instalações, mobiliário, fotografia, música, literatura e outras expressões artísticas – que um artista nunca é uma coisa só. O objectivo é “mostrar a importância, a relevância da arte e dos artistas enquanto elemento fundamental da cultura e o seu contributo para o desenvolvimento do país”, nas palavras de João Mata, assessor do Presidente da República para a Educação.

O elenco dos criadores foi pensado para trazer artistas de várias gerações e, por isso, ali estão desde Emília Nadal a Vhils, passando por Jorge Martins, Graça Morais, José Guimarães, Julião Sarmento, José Pedro Croft, Carlos Nogueira, Rui Sanches, Manuel Rosa, Pedro Cabrita Reis, Alfredo Cunha, Ilda David, Pedro Proença, Rui Chafes, José de Guimarães, Carla Felipe e Pedro Calapez.

Em cada sessão, o artista apresenta a sua obra e depois conversa com os alunos, muitas vezes na presença e com a participação de Marcelo Rebelo de Sousa, sempre que a agenda do Presidente da República o permite.