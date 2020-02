Joacine deixa de representar o Livre e passa a deputada não-inscrita a partir de hoje

O presidente da Assembleia da República acaba de anunciar que a deputada Joacine Katar Moreira, eleita pelo Livre pelo círculo de Lisboa, deixa esta segunda-feira, 3 de Fevereiro de representar o partido e passa a deputada não inscrita.

Eduardo Ferro Rodrigues anunciou esta mudança no arranque da reunião do plenário para discutir o Orçamento do Estado para 2020 na especialidade, depois de uma “rápida reunião” com a deputada e de outro encontro também curto com a direcção do Livre.

“Tive uma rápida reunião com a direcção do partido Livre e com deputada Joacine Katar Moreira”, comunicou Ferro Rodrigues à câmara, depois dos encontros em separado. “A deputada acabou de me enviar a informação de que a partir de hoje, 3 de Fevereiro, passará a exercer o seu mandato como deputada não-inscrita”, contou o presidente.

“Teremos que tomar algumas medidas para o quadro” de tempos e da votação para as próximas reuniões do plenário e também sobre “o lugar onde a senhora deputada está sentada”, apontou Ferro Rodrigues.

“Agradeço que haja, no meio destas dificuldades todas, o bom senso de hoje, que permita que possamos avançar sem mais problemas”, pediu ainda o presidente da Assembleia da República.

Além do local onde se senta, Joacine Katar Moreira verá também mudadas as regras e financiamento para o seu gabinete de apoio. Tal como o PÚBLICO noticiou, em vez do bolo de subvenções para a actividade parlamentar de 117.845,8 euros que tem como deputada única representante do Livre, ao passar a ser deputada não-inscrita, o valor total que a Assembleia da República lhe irá disponibilizar é menos de metade: 57.044,44 euros.

Já o partido Livre, por ter tido mais de 50 mil votos nas eleições de 6 de Outubro - na verdade 56.940 votos -, tem direito a uma subvenção pública anual que, calculada com base no IAS - Indexante de Apoios Sociais, é hoje de 165.410 euros. E esse valor (para cada um dos quatro anos da legislatura) ninguém lho tira nem reduz.