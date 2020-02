Peter Lindbergh transformou supermodelos em mulheres reais (e mulheres reais em supermodelos)

Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Tatjana Patitz e Christy Turlington eram praticamente desconhecidas antes de serem fotografadas por Peter Lindbergh para a capa da primeira edição americana da revista Vogue. Cinco mulheres de aspecto feliz e natural eram protagonistas da imagem citadina que rompia, então, com os cânones da fotografia de moda da época, que privilegiavam o look artificial, controlado ao milímetro por meio de retoque fotográfico. Lindbergh preferia as imagens em que as mulheres assumiam um aspecto natural e raramente recorria a iluminação artificial para realizar os seus retratos. Por encontrar e revelar a mulher real que existe por detrás do mito, o alemão reservou, para sempre, um lugar na história da fotografia mundial.

Lindbergh faleceu aos 73 anos, em Paris, a 13 de Setembro de 2019. O fotolivro Untold Stories reúne as imagens da primeira exposição póstuma da sua obra, que decorrerá entre 5 de Fevereiro e 1 de Junho de 2020. Esta tem a particularidade de ter sido curada, em vida, pelo fotógrafo, que assume, assim, no presente, os papéis de artista e curador. "A exposição Untold Stories, que decorre em Kunstpalace, Düsseldorf, serviu como tela em branco para apresentar, sem limites, a visão e criatividade do fotógrafo", refere a editora Taschen, em comunicado, ao P3. "Com total liberdade artística, Lindbergh curou uma colecção intransigente que traz uma luz inesperada sobre a sua obra. O livro, o companheiro oficial desta exposição, oferece uma visão alargada e em primeira mão da sua colecção pessoal."

Com prefácio do seu amigo próximo Wim Wenders, a obra contém mais de 150 fotografias — muitas delas inéditas — que tiveram origem em trabalhos comissariados para revistas como a Vogue, a Rolling Stone, a W Magazine ou mesmo o The Wall Street Journal. "Peter desafia os seus próprios ícones e apresenta momentos íntimos que partilhou com personalidades que lhe foram próximas, como Nicole Kidman, Uma Thurman, Robin Wright, Jessica Chastain, Jeanne Moreau, Naomi Campbell, Charlotte Rampling, entre outras."