Weld e Walsh, a dupla quixotesca na luta contra Donald Trump

Na noite de segunda-feira, quando os principais candidatos do Partido Democrata estiverem ansiosos por conhecer as preferências dos eleitores do Iowa, o principal candidato no lado do Partido Republicano vai estar em Washington, possivelmente na Casa Branca, a ensaiar o discurso sobre o Estado da União que vai proferir na terça-feira no Congresso norte-americano.

Sempre que um Presidente dos Estados Unidos em exercício se recandidata a um segundo mandato, diz a história que ninguém está muito interessado em apimentar uma corrida interna que pode dividir o partido no poder.

E, das poucas vezes que isso aconteceu, foi mesmo o partido que perdeu: em 1976, quando Ronald Reagan desafiou o Presidente Ford, que viria a perder nas presidenciais contra o democrata Jimmy Carter; em 1980, quando o senador Ted Kennedy deu luta ao Presidente Carter, que viria a perder contra o republicano Ronald Reagan; e em 1992, quando Pat Buchanan enfrentou o Presidente George Bush, que viria a ser derrotado pelo democrata Bill Clinton.

Em cada um desses casos, os presidentes em exercício estavam fragilizados, algo que não acontece em 2020. Depois de vencer as presidenciais de 2016 de forma surpreendente, o Presidente Donald Trump não só conseguiu passar a controlar o Partido Republicano como tem agora uma lista de vitórias para mostrar aos eleitores que votaram nele, há quatro anos, sem muitas certezas.

Os tribunais estão a ser transformados mais rapidamente do que nos tempos de Bush e Obama, com a nomeação de mais de 150 juízes conservadores em três anos, incluindo dois para o Supremo; a economia está bem e recomenda-se; as taxas de aumento de emprego estão no bom caminho; e até as medidas que ninguém vai conseguir avaliar nos próximos anos, como os acordos comerciais com a China ou o novo acordo com o México e o Canadá, são recebidos no eleitorado republicano como provas da perícia negocial do seu Presidente.

E a cereja no topo do bolo é a esperada absolvição no julgamento no Senado, na quarta-feira, das acusações de abuso de poder e de obstrução do Congresso. O que para os eleitores do Partido Democrata é uma prova da corrupção generalizada no Partido Republicano, para os apoiantes de Trump é a justiça que faltava a um dos melhores – se não mesmo o melhor – Presidente na história do país.

É neste ambiente que um antigo governador libertário do Massachusetts e um ex-congressista conservador do Illinois se candidatam às primárias deste ano no Partido Republicano, ambos convencidos de que podem ser a bóia de salvação para o eleitorado anti-Trump, uma pequena povoação no Partido Republicano que foi perdendo muitos habitantes desde 2016.

Jim Walsh, o ex-congressista, tem 58 anos e fez o percurso inverso – votou em Trump há quatro anos com todo o entusiasmo e confiança, e foi mudando de opinião com o tempo.

“O meu partido, o Partido Republicano, não é um partido – é um culto”, disse Walsh num encontro com eleitores no Iowa, citado pelo jornal conservador Washington Examiner. “É a Fox News, são as rádios conservadoras. E toda a gente nessas instituições presta culto a Donald Trump.”

Bill Weld, o antigo governador, tem 74 anos e um longo passado na política, quase sempre no Partido Republicano, e sempre com uma porta aberta ao diálogo. Em 1997, foi nomeado embaixador no México pelo Presidente Bill Clinton, mas a maioria republicana no Senado fechou-lhe a porta a uma audição e Weld desistiu da candidatura.

Mais recentemente, em 2016, saiu do Partido Republicano e candidatou-se a vice-presidente dos Estados Unidos pelo Partido Libertário, com Gary Johnson – a dupla recebeu 4,5 milhões de votos, ou 3,27% do total, e foi a mais votada numa candidatura por um terceiro partido desde 1996, quando Ross Perot ficou atrás de Bill Clinton e Bob Dole.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Regressou ao Partido Republicano há um ano e anunciou a candidatura à Casa Branca em Abril, apresentando-se como uma alternativa para os independentes que, tal como ele, consideram que o Presidente Trump demonstra “desprezo pelo povo americano”.

Nem um nem outro vão conseguir tirar sono a Trump, e nem é certo que os seus nomes vão surgir todas as semanas nos media norte-americanos, até ao fim da época das primárias, em Junho. Apesar de o Iowa ter mantido o seu caucus republicano para esta segunda-feira, oito estados já anunciaram o cancelamento das suas votações, alegando um desnecessário gasto de recursos.

Na generalidade das sondagens, segundo a média do site Real Clear Politics, Weld e Walsh raramente chegam aos 4% das intenções de voto.