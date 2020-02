Quatro soldados turcos mortos pelas forças sírias em Idlib

Pelo menos quatro soldados turcos foram mortos e nove ficaram feridos durante combates esta segunda-feira com as forças na província de Idlib, no Norte da Síria.

O Presidente turco, Recep Erdogan, prometeu retaliar e disse que entre 30 e 35 soldados sírios foram “neutralizados”. “Estamos empenhados em continuar as nossas operações de segurança para o nosso país, o nosso povo e os nossos irmãos em Idlib. Aqueles que questionem a nossa determinação vão perceber em breve que cometeram um erro”, disse Erdogan, numa conferência de imprensa na manhã desta segunda-feira.

Com o apoio aéreo da Rússia, o Exército sírio tem intensificado as ofensivas em Idlib – o último bastião controlado pelos rebeldes. Na véspera do ataque, a Turquia tinha reforçado a sua presença na região, com o envio de dezenas de veículos blindados, camiões de abastecimento de combustível e de transporte de tanques.

O objectivo de Ancara é construir um posto militar e um posto de observação próximos da cidade de Sarabiq, diz a Al-Jazeera. “Após os desenvolvimentos em Idlib nas últimas semanas, foi fornecido um forte apoio durante o fim-de-semana às tropas”, disse um oficial militar turco, citado pela Reuters.

Ancara receia que as recentes ofensivas do Exército sírio causem um novo êxodo de civis de Idlib rumo à Turquia, onde estão alojados mais de 3,5 milhões de sírios que fugiram da guerra.

Desde 2017 que a Turquia e a Rússia – a principal aliada do regime de Bashar al-Assad – delimitaram zonas de tréguas em Idlib. A Turquia acusou a Rússia de ter violado o acordo, mas Moscovo disse não ter sido notificada do reforço das posições turcas e garantiu que não houve apoio aéreo russo ao ataque desta segunda-feira.

Erdogan disse que poderá intervir directamente junto do Presidente russo, Vladimir Putin, para que a questão seja resolvida. “Dissemos aos nossos interlocutores russos que não são eles os nossos adversários aqui, é o regime [sírio] directamente, e eles devem afastar-se”, afirmou o Presidente turco.