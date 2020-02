EUA: Perguntas e respostas sobre primárias e caucus

Como são escolhidos os candidatos à Casa Branca?

Os mais conhecidos, do Partido Democrata e do Partido Republicano, são escolhidos numa série primárias e caucus nos 50 estados mais o distrito da capital e alguns territórios norte-americanos, como Porto Rico e Guam. A primeira votação acontece no Iowa, esta segunda-feira, e a última é nas Ilhas Virgens, a 6 de Junho.

Este ano, as atenções estão centradas no Partido Democrata. Também há eleições no Partido Republicano, mas o Presidente Donald Trump não tem adversários fortes.

No Partido Democrata, o primeiro candidato a somar 1990 delegados à convenção nacional (dos 3979 em jogo) é considerado o vencedor.

Em Julho, na convenção do partido, a presença desses 1990 delegados garante ao candidato a nomeação oficial sem oposição. Se nenhum chegar à convenção com 1990 delegados garantidos, haverá votações até que um deles alcance esse limite mínimo.

Quantos delegados estão em jogo no Iowa?

Apenas 41, menos de 1% do total em todo o país.

Quais são os estados com mais delegados?

O mais recheado é a Califórnia, com 415. Seguem-se Nova Iorque (274), Texas (228) e Florida (219).

O Iowa vota em primárias, ou caucus?

É o caucus mais famoso nas eleições norte-americanas e abre as corridas eleitorais no Partido Democrata e no Partido Republicano desde 1976.

Ao contrário do que acontece numas eleições primárias, em que um eleitor deposita o seu voto numa urna e regressa a casa, o caucus é mais complexo e exige uma dose maior de empenho.

Ao fim da tarde, os eleitores do Iowa que quiserem ter uma palavra na escolha têm de deslocar-se aos sítios designados nas suas áreas de residência (pavilhões, escolas e até casas particulares). Aí chegados, dividem-se em grupos de apoio a cada candidato.

Depois de uma primeira contagem, os candidatos que não chegam aos 15% são eliminados e os seus apoiantes começam a ser aliciados a reforçar os candidatos que se mantêm na corrida.

Depois dessa segunda contagem, o resultado final é anunciado quando o número total de votos em cada candidato for transformado em número de delegados, aplicando-se uma fórmula pré-definida. Vence quem conquistar mais delegados.

Quem pode votar?

O caucus do Partido Democrata no Iowa é aberto, ou seja, qualquer eleitor registado pode votar seja qual for a sua inclinação partidária.

Quantos eleitores costumam participar?

Para além de o Iowa representar apenas 1% do número de delegados necessários para a nomeação, e de ter uma população desproporcionalmente branca em relação à média nacional, a noite do caucus não se distingue por imagens de multidões a enfrentar o frio para discutir política horas a fio.

Num universo de mais de dois milhões de eleitores, a afluência recorde foi registada em 2008, com 238 mil eleitores no caucus do Partido Democrata, quando Barack Obama se candidatou pela primeira vez e bateu a favorita Hillary Clinton. Em 2016 houve outra enchente para os padrões do Iowa, com 171 mil eleitores, quando Hillary Clinton bateu Bernie Sanders por menos de um ponto percentual.

Qual é a participação esperada para este ano?

Os mais optimistas esperam que seja estabelecido um novo recorde, e não é por acaso que os mais optimistas estão na campanha de Bernie Sanders.

Segundo a maioria dos especialistas, uma afluência acima do normal será um bom indicador para os candidatos preferidos dos mais jovens e vistos como “anti-establishment"; se acontecer o contrário, o mais beneficiado pode ser Joe Biden.