Espaço aéreo no aeroporto de Madrid encerrado por causa de drones

O espaço aéreo do aeroporto internacional Adolfo Suárez-Barajas, em Madrid, foi encerrado esta segunda-feira por causa da presença de drones ​não autorizados nas imediações, anunciou a AENA, a empresa que gere os aeroportos em Espanha.

As operações no aeroporto estão a ser sujeitas a “demoras”, diz o jornal El País. Não há previsão quanto ao regresso à normalidade, mas uma fonte do Ministério dos Transportes disse à Reuters, sob anonimato, que o espaço aéreo deverá ficar encerrado por duas horas. A forte neblina no local do aeroporto esta manhã também já tinha causado alguns atrasos.

Pelo menos 22 voos com destino a Madrid foram desviados para outros aeroportos, informou a AENA, através do Twitter. Os passageiros com reservas são aconselhados a procurar mais informações junto das companhias aéreas. As partidas também estão suspensas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O espaço aéreo foi fechado por volta das 12h30 (menos uma hora em Portugal continental), depois de vários pilotos terem denunciado a presença de drones perto do aeroporto.

A utilização de drones sem autorização nas proximidades dos aeroportos é considerada uma infracção grave e quem o fizer pode incorrer em multas até 90 mil euros, recorda a Agência Estatal de Segurança Aérea espanhola.

O aeroporto de Barajas é o quarto mais movimentado da União Europeia e estima-se que mais de 50 milhões de passageiros o usem anualmente.