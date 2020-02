Avião com roda danificada prepara aterragem de emergência em Madrid

Um avião com 160 pessoas a bordo prepara-se para aterrar de emergência no aeroporto internacional Adolfo Suárez-Barajas, em Madrid, por estar com problemas numa das rodas.

Após a descolagem, uma das rodas da aeronave terá ficado danificada e o piloto decidiu cancelar a rota e pedir uma aterragem de emergência.

De acordo o El País, o avião da companhia canadiana Air Canada está a dar voltas há vários minutos no espaço aéreo a sul de Madrid para queimar combustível e poder preparar uma aterragem com mais segurança. A ENAIRE, gestora de tráfego aéreo espanhola, avançou através do Twitter que foi preparada uma pista especial para que o avião possa aterrar.

Ainda que a pista já esteja preparada para acolher o avião e que os serviços de saúde, do aeroporto, e também os bombeiros já tenham sido chamados para o local, os protocolos de seguranças obrigam a que a aeronave liberte grande parte do combustível que tem armazenado, daí que esteja a sobrevoar a zona aérea da capital espanhola há algum tempo. A ENAIRE prevê que este processo demore cerca de duas horas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Boeing 767 que tinha como destino Toronto, no Canadá, descolou de Barajas esta segunda-feira pouco depois das 14h30 (hora local, 15h30 em Lisboa).

Esta manhã, o espaço aéreo do mesmo aeroporto esteve encerrado durante mais de uma hora por causa da presença de drones ​não autorizados nas imediações, anunciou a AENA, a empresa que gere os aeroportos em Espanha. O Boeing 767 foi um dos primeiros a descolar depois do espaço aéreo ter sido reaberto.