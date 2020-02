J.Lo e Shakira: o duo latino que invadiu o intervalo do Super Bowl (e fez política)

Os Kansas City Chiefs conquistaram este domingo o Super Bowl, sagrando-se campeões da Liga norte-americana de futebol americano (NFL), ao baterem os San Francisco 49ers por 31-20, em Miami. Mas nem tudo é desporto quando se fala de Super Bowl. No intervalo do jogo deste domingo, todos os olhos estiveram postos em Shakira e Jennifer Lopez, as duas escolhidas para entreter o público do Sun Life Stadium, em Miami, Florida, e os milhares de espectadores que assistiam do outro lado do ecrã (e em todo o mundo).

Nos doze minutos partilhados pelas duas cantoras, houve tempo para mostrar alguns dos êxitos da carreira de ambas. Shakira subiu ao palco em primeiro lugar e encantou a plateia com "She Wolf", "Empire", "Whenever, Wherever", "Hips Don't Lie" e com a dança do ventre que já é uma das suas imagens de marca. Quase no fim, o porto-riquenho Bad Bunny subiu ao palco para cantar "I Like It" com a colombiana.

Sem esquecer as suas raízes porto-riquenhas, Jennifer Lopez estreou-se no palco do Super Bowl com o seu êxito de 2002 "Jenny From the Block". Seguiu-se "Get Right", "Ain't It Funny" e "Waiting for Tonight" — nesta última, a multidão enlouqueceu quando J.Lo mostrou os seus dotes de dança do varão. Houve ainda tempo para o colombiano J Balvin cantar "Mi Gente", antes de J.Lo voltar ao palco com "On The Floor".

A actuação da artista terminou com uma mistura de "Let's Get Loud", que cantou com a filha de 11 anos, e Born In The USA. A escolha do hit de Bruce Springsteen não foi ao acaso: durante esta música, a cantora apareceu rodeada de crianças enjauladas e chegou a colocar pelos ombros um tecido que de um lado mostrava a bandeira norte-americana e do outro a bandeira de Porto Rico. Muitos interpretaram todos estes elementos como uma mensagem contra as políticas de emigração do Governo Trump. Shakira voltou a palco e juntou-se a J.Lo para encerrar a noite com "Waka Waka", a música do Mundial de futebol de 2010.