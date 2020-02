Lucros do BPI caem 33% para 328 milhões de euros

O BPI registou um lucro de 327,9 milhões de euros em 2019, menos 33% do que o resultado do ano anterior (de 490,6 milhões), o que o banco justifica com o facto de se terem registado em 2018 “impactos positivos extraordinários significativos” de 178 milhões de euros vindos “essencialmente” de ganhos com a venda de participações.

Os resultados da instituição bancária detido pelo espanhol CaixaBank foram comunicados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) nesta segunda-feira. A actividade em Portugal rendeu um lucro líquido de 231 milhões de euros, mais 13 milhões do que em 2018.

“O contributo do BFA [Banco de Fomento Angola] para o lucro consolidado de 2019 ascendeu a 78,9 milhões de euros (+8%, em comparação com o período homólogo) e o BCI, em Moçambique, contribuiu com 18,7 milhões de euros (-11%) em 2019”, explica o banco em comunicado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O banco liderado por Pablo Forero registou um aumento de 7,6% no valor dos depósitos, em 1599 milhões de euros; já a carteira de crédito cresceu a um ritmo mais baixo, de 4,4% em termos homólogos, aumentando 1033 milhões de euros, sendo que o crédito às empresas subiu 4,7%.

Ao todo, a carteira de crédito do banco era de 24.520 milhões de euros em Dezembro (comprando com os 23.487 milhões um ano antes). Daquele montante, 12.979 milhões correspondem a crédito a particulares (dos quais 11.371 milhões de euros são crédito hipotecário, segmento onde o banco tinha uma quota de mercado de 11,6% em Outubro​), 9722 milhões dizem respeito a crédito a empresas e negócios, 1714 milhões são empréstimos ao sector público e 104 milhões são outros créditos.

“A contratação de novo crédito hipotecário ascendeu a 1453 milhões de euros em 2019 o que reflecte um crescimento de 13% face ao ano anterior e ganhos de quota de mercado, que alcançou os 15,4% no final do ano (Outubro e Novembro)”, indica o banco no mesmo comunicado.