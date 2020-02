CGD e BCP encarecem carregamentos no Revolut com cartão de crédito

Pelo menos dois bancos já passaram a cobrar pelo carregamento de cartões pré-pagos e carteiras digitais, um custo que penaliza o Revolut e outros serviços bancários online. As duas instituições a fazê-lo são a Caixa Geral de Depósitos (CGD) e o Millennium BCP, e as comissões podem atingir valores elevados, já que, para além de um valor fixo, têm um componente que varia em função do montante envolvido.

