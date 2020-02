Fred Block: “Não há razão para que não trabalhemos 25 ou 20 horas por semana”

Em Coimbra para um colóquio organizado pelo Centro de Estudos Sociais, em homenagem a Erik Olin Wright, também sociólogo norte-americano, que morreu há um ano, Fred Block defendeu que uma sociedade diferente é possível. Chamou-lhe “nove teses para o socialismo do século XXI”, numa conferência em que foi das alterações climáticas ao Green New Deal, da crise do sistema capitalista à necessidade de reformar o mercado de trabalho e a forma como avaliamos o crescimento económico.

