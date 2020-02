Uma caixinha de música gigante fez-se ouvir em Mafra

Vinte anos depois, uma vida nova para os sinos do Palácio Nacional de Mafra. Reabilitados graças a uma conjugação de esforços políticos, técnicos, científicos, económicos, puderam ser ouvidos este fim-de-semana a tocar em Mafra de novo num Festival Internacional de Carrilhão que incluía diversos recitais com alguns dos maiores carrilhanistas do mundo e palestras com especialistas na matéria, entre músicos, musicólogos, engenheiros e historiadores.

Continuar a ler