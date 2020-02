Em Sundance, a vitória inevitável de Minari e a homenagem a Viggo Mortensen

Era uma quase inevitabilidade que Minari tivesse uma vitória retumbante na edição deste ano de Sundance e, de facto, o filme com argumento e realização de Lee Isaac Chung (Munyurangabo, Lucky Life, Abigail Harm), produzido pela Plan B de Brad Pitt, emergiu este sábado em Park City, no estado americano do Utah, como o vencedor do Grande Prémio do Júri, a que juntou o Prémio do Público. No decorrer do festival, Ethan Hawke, um dos membros do júri, confidenciou ao PÚBLICO: “É o melhor filme em competição. Todos pensam o mesmo”.

