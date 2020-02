Morreu o músico Ivan Král, colaborador de Patti Smith e Iggy Pop

O guitarrista e compositor checo Ivan Král, que trabalhou com algumas das maiores estrelas do punk, morreu no domingo aos 71 anos na sequência de um cancro, noticia a agência Reuters.

A morte do músico, na sua casa no Michigan, foi confirmada pela mulher via Twitter, numa mensagem em que anunciou que o último álbum de Král, Smile, será lançado a 28 de Fevereiro.

No currículo de Ivan Král merecem destaque os temas que compôs para Patti Smith, Iggy Pop ou David Bowie. É com Král que Patti Smith escreve a canção Dancing barefoot, segundo single do seu álbum de 1979 Wave.

Mas Král também participou noutros álbuns da cantora e compositora norte-americana, desde o de estreia, Horses (1975), como Radio Ethiopia (1976), Easter (1978) e Exodus, este último gravado ainda nos anos 1970 mas só lançado em 1994.

Král, que trabalhou também como produtor, gravou uma série de álbuns a solo ao longo de 26 anos, tendo começado em 1992 com Native. Colors, de 2018, foi o seu último disco em nome próprio, lembra a Pitchfork, publicação online dedicada ao universo da música.

O seu nome fica também associado a The Blank Generation, um documentário que fez com Amos Poe, realizador e guionista norte-americano, sobre a cena punk de Nova Iorque. O filme inclui cenas de bastidores de concertos de Blondie (com quem Král chegou a tocar em meados da década de 1970), Patti Smith, The Ramones, Talking Heads, The Heartbreakers, The Shirts e Wayne County, entre outros.