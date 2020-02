OMS tem um plano para salvar sete milhões de vidas do cancro até 2030

Todos os anos morrem dez milhões de pessoas no mundo por causa do cancro. Isso quer dizer uma população igual à de Portugal inteiro, todos os anos. A Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Agência Internacional para a Investigação do Cancro (IARC, na sigla em inglês) aproveitam o Dia Mundial de Luta contra o Cancro para divulgar esta terça-feira dois relatórios em simultâneo. Os dois documentos denunciam a desigualdade das respostas a este problema de saúde entre países e dentro do mesmo país, sublinham a necessidade de uma maior aposta nos países mais pobres e apresentam um plano de acção para poupar sete milhões de vidas durante a próxima década.

Continuar a ler